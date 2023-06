Scambio a sorpresa con la Juventus, Federico Chiesa al Napoli!

Una clamorosa indiscrezione di calciomercato riguardante il Napoli e la Juventus, Federico Chiesa potrebbe vestire la maglia azzurra.

Il Napoli sta tracciando le proprie strategie di calciomercato per la prossima stagione, con Rudi Garcia in attesa dei primi colpi in grado di rafforzare la rosa a sua disposizione.

Uno dei ruoli che gli azzurri pensano di potenziare è quello di esterno destro d’attacco, soprattutto qualora uno tra Lozano e Politano dovesse essere ceduto.

Giuntoli e Zanoli alla Juventus, Chiesa al Napoli: scambio tra Napoli e Juventus?

Il giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini, lancia su Twitter una fortissima indiscrezione che vedrebbe la possibilità di uno scambio tra Napoli e Juventus. Ai bianconeri dovrebbero andare Cristiano Giuntoli e Alessandro Zanoli, giovane terzino pupillo del d.s. fin dai tempi di Carpi, in azzurro potrebbe arrivare addirittura Federico Chiesa.

L’affare sembra complicato, ma Paganini assicura che tra gli agenti di Chiesa e il Napoli ci sono già stati due incontri. Al momento non c’è una trattativa tra i club, ma non è un mistero che Chiesa non sia felicissimo di restare alla corte di Allegri, che con il 3-5-2 chiuderebbe le vie del tridente, ovvero soluzione preferita dall’attaccante.

Insomma, seppur non ci sia attualmente una trattativa tra i due club, non è detto che l’idea non possa trasformarsi presto in un vero e proprio affare.