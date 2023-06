Retroscena Napoli, il nuovo vice di Meret era il suo secondo in Under 21

Il Napoli ha in mente alcuni nomi per il vice Meret tra i pali. Uno dei profili che interessa di più al club era il secondo del portiere in Under 21.

Per il Napoli, dopo una stagione perfetta coronata dalla vittoria dello scudetto, è tempo di concentrarsi a pieno sulla sessione estiva di calciomercato che inizierà ufficialmente il primo luglio. Il club partenopeo al momento sembra essere concentrato sul trovare un nuovo vice Meret tra i pali.

Al momento a ricoprire quel ruolo c’è Pierluigi Gollini arrivato in prestito dall’Atalanta, che per il suo riscatto avrebbe chiesto una cifra pari a 8.5 milioni di euro, somma ritenuta troppo alta per la società azzurra. Questo potrebbe essere dunque il motivo decisivo che spingerà il Napoli a non esercitare il riscatto per il portiere di proprietà della Dea.

Il Napoli punta Audero come vice Meret

Tra i profili che più piacciono al club partenopeo c’è il nome di Emil Audero, che per alcune stagioni ha anche indossato la maglia bianconera, come terzo a Buffon e Neto.

Audero dopo il passaggio in Serie B della Sampdoria, dove gioca da titolare tra i pali, potrebbe non continuare più la sua avventura con i blucerchiati e cercare qualche altro club di Serie A.

Se Audero dovesse arrivare al Napoli, per la seconda volta nella sua carriera sarà secondo a Meret. I due infatti hanno già fatto parte della stessa squadra per l’Europeo Under 21 nel 2019 dove Meret venne scelto come portiere titolare mentre Audero come suo secondo.