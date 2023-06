Il Napoli volta per sempre pagina, addio a un simbolo del club azzurro

Il calcio è in continua evoluzione, cambiano i giocatori, cambiano gli allenatori, tutto è sempre in bilico e pronto a modificarsi: a Napoli addio a un simbolo

Il Napoli questa stagione ha scritto la storia del club e del calcio. Ha vinto il terzo scudetto di sempre, sbaragliando la concorrenza e, di fatto, seminando le avversarie in lotta per il tricolore già a febbraio. Grande merito va dato a Spalletti, autore e sceneggiatore della squadra Campione d’Italia che ha deciso di lasciare il club per dedicarsi, con ogni probabilità, ad un anno sabbatico.

Uno scudetto atteso e quasi insperato, che ha portato una città intera ad esultare per un trionfo calcistico che mancava da 30 anni. Una città che si è tinta di azzurro da mesi, tra lo stupore dei milioni dei turisti accorsi a Napoli e in costiera. Una gioia incontenibile.

Spalletti ha lasciato il Napoli e il nuovo tecnico sarà Rudi Garcia, annunciato quasi a sorpresa poco tempo fa. È tempo quindi di rafforzare la squadra, tra addi, rinnovi e nuovi arrivi. Il primo indiziato a partire, per esempio, è Kim, su cui il Bayern Monaco è piombato ed è pronto a pagare la clausola rescissoria. Ma non è il solo.

Addio ad uno storico simbolo del Napoli

Una novità sta arrivando in casa Napoli, e questa volta non si tratta né dell’allenatore, né dei giocatori, né del direttore sportivo. Dalla prossima stagione infatti cambierà lo storico main sponsor del club azzurro: si passerà da Lete a MSC Crociere. Tutta la questione è attualmente in mano a De Laurentiis, che si sta impegnando sul fronte del marketing.

Il prossimo step è interrompere la collaborazione ormai lunghissima con il manager Alessandro Formisano, una delle figure che era da più tempo dentro al club partenopeo, precisamente dal 2006. Formisano si occupava del marketing e della struttura commerciale. De Laurentiis è pronto a cambiare e presto verrà ufficializzato l’accordo con MSC Crociere, che diventerà il nuovo main sponsor sulla casacca dei Campioni D’Italia al posto di Lete.

Sparirà quindi il simbolo dello storico sponsor dalla nuova maglia del Napoli, quella che terrà invece sul petto il simbolo dello scudetto. Addio alla ‘macchia’ rossa che tanto ha fatto discutere in questi anni i tifosi. Al suo posto il simbolo della MSC Crociere. Fondata nel 1987da Gianluigi Aponte, MSC Crociere è una compagnia di navigazione, concentrata da quasi 40 anni sul mercato delle crociere. La sede principale è a Ginevra ma ci sono sedi operative anche a Genova, Napoli e Venezia.