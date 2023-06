Affare Napoli-Genoa: il Napoli vuole la giovane stella

Uno dei primi colpi di mercato del Napoli potrebbe arrivare dal Genoa. E per averlo gli azzurri sono disposti al doppio sacrificio

Risolto il nodo allenatore, con Rudi Garcia che prende in carico la pensante eredità di Luciano Spalletti, ecco che il Napoli può tuffarsi nel mercato. Gli azzurri in questo momento sono alle prese in primis con gli assalti da parte dei grandi club per i propri gioielli. De Laurentiis ha già fatto sapere che non ci sarà nessun ridimensionamento: chi vuole i calciatori del Napoli deve sborsare tanto, altrimenti le stelle dello Scudetto resteranno giustamente in azzurro.

L’unico calciatore sul quale però Aurelio De Laurentiis può fare poco è Kim. Il difensore sud coreano, tra gli assoluti protagonisti del terzo tricolore, ha una clausola rescissoria che ormai sembra certo verrà pagata. Quindi il suo addio, per quanto doloroso dal punto di vista tecnico, potrebbe essere inevitabile. Ecco che uno dei primi movimenti che il Napoli dovrà fare riguarda proprio la difesa, con il sostituto di Kim che diventa acquisto prioritario, da fare possibilmente prima del ritiro per dare modo a Rudi Garcia di poterci lavorare fin dal primo giorno.

I due nomi più importanti fatti in questi giorni sono quelli di Danso del Lens e di Scalvini dell’Atalanta. Accanto ad uno dei due il Napoli potrebbe però decidere di prendere un altro difensore giovane e dal prezzo non eccessivo, magari anche in vista del futuro. Il nome in voga in queste ultime ore è quello di Radu Dragusin del Genoa. Il difensore classe 2001 questa stagione era in prestito dalla Juventus, ma è stato riscattato dal Genoa per circa 5,5 milioni di euro più vari bonus. Le ottime prestazione in Serie B hanno attirato l’attenzione di diversi club, Napoli compreso.

Napoli, si cerca l’opzione per Dragusin: Zerbin e Gaetano sul piatto

L’idea del Napoli potrebbe essere quella di strappare una sorta di opzione sul calciatore per vedere come sarà il suo impatto con la Serie A. Qualora Dragusin si rivelasse adatto anche al massimo campionato, allora gli azzurri avrebbero garantita una sorta di prelazione. Una situazione che si rivelerebbe vincente anche per il Genoa, pronto a fare una plusvalenza sul difensore.

Il Grifone però, per promettere il calciatore al Napoli, è intenzionato a chiedere giustamente qualcosa in cambio. Ecco che gli interessi di partenopei e Grifone potrebbero ancora una volta coincidere. Gli azzurri hanno in rosa due calciatori che hanno dimostrato di avere indubbie qualità, ma che necessitano di spazio per poterle esprimere: Zerbin e Gaetano. L’idea sarebbe quella di un prestito dei due al Genoa in cambio di un’opzione su Dragusin.