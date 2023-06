Spalletti e De Laurentiis ancora insieme, incontro da non credere

Siamo nel pieno delle vacanze estive di allenatori, presidenti e calciatori, e le destinazioni di villeggiatura possono rivelare tante sorprese.

Luciano Spalletti ha deciso di lasciare il Napoli dopo aver vinto uno storico quanto insperato scudetto, il terzo nella storia del club partenopeo. Il tecnico di Certaldo è riuscito a far esplodere di gioia una città intera, dopo 30 anni di lunga ed estenuante attesa.

Il tecnico ha però deciso di lasciare il club azzurro per dedicarsi, con ogni probabilità, ad un anno sabbatico. Al suo posto, dopo un lungo casting organizzato da De Laurentiis, ci sarà Rudi Garcia. Il tecnico francese prende il posto dell’allenatore campione d’Italia, spuntandola al foto finish contro Galtier. Ora è tempo di vacanze per tutti, ed è naturale che ci siano incontri a sorpresa sulle coste di Napoli.

Spalletti e De Laurentiis, incontro a sorpresa

Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis insieme al mare, nello stesso hotel, riferisce La Gazzetta dello Sport. Si tratta del lussuoso hotel Regina Isabella di Lacco Ameno, ad Ischia. A pensarci bene viene quasi da sorridere. I due erano già stati avvistati allo stadio Diego Armando Maradona per lo spettacolo del concerto dei Coldplay, ed ora è già tempo per il bis. I due sono nello stesso luogo, ad Ischia, destinazione chic e di nicchia per un’estate all’insegna del mare e del sole.

Il presidente del Napoli, è noto, adora passare i finesettimana al Regina Isabella. Per il tecnico, invece, si tratta di una settimana di vacanza con la famiglia, arrivata venerdì in Campania. Spalletti ha incontrato tantissimi tifosi per le strade di Ischia e si è dedicato a foto e autografi.

L’ultima volta che i due erano stati avvistati insieme era il 13 maggio, più di un mese fa, quando Spalletti e De Laurentiis furono avvistati insieme a cena in centro a Napoli, un’ultima resa dei conti, l’ultima chiacchierata che ha sancito l’addio di Spalletti. Il tecnico ha infatti deciso di lasciare il club campione d’Italia rinunciando a tre milioni di euro e al contratto che era stato rinnovato con l’ormai famosa PEC. Probabile che Spalletti adesso si ritiri nella sua campagna di Montaione, per riprendersi dopo un biennio stressante ma culminato con lo scudetto numero 3 della storia del Napoli.

Il congedo ufficiale dal club è arrivato il 4 giugno, la notte della festa scudetto al Maradona, dove salutò così: “Vado via per troppo amore. Vi voglio bene assaje. Grazie, guagliù”.