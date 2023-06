Rudi Garcia, il ricordo di quel dramma con la fidanzata: quasi nessuno lo sapeva

Dopo il suo arrivo arrivo a Napoli, su Rudi Garcia è tornato a galla un vecchio dramma quasi nessuno conosceva.

Dopo la conclusione del campionato che ha riportato lo Scudetto sotto l’ombra del Vesuvio dopo la bellezza di 33 anni, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha dovuto subito fronteggiare le ‘problematiche’ che riguardavano sia Cristiano Giuntoli che Luciano Spalletti. Entrambi, una volta aver vinto il titolo, hanno espresso al patron partenopeo la loro volontà di cambiare aria.

Se la situazione di Cristiano Giuntoli, obiettivo numero uno della Juventus, ancora si deve sbloccare, quella di Luciano Spalletti è chiusa ufficialmente. Il tecnico toscano, vista la sua voglia di prendersi un anno sabbatico, non sarà più l’allenatore del Napoli, il quale ha ingaggiato, molto a sorpresa, come nuovo tecnico Rudi Garcia.

L’ex tecnico della Roma è stato il prescelto del patron azzurro che ha fatto un casting che lo ha visto parlare anche con altri allenatori come i vari Luis Enrique, Christophe Galtier, Vincenzo Italiano e Thiago Motta. La scelta del francese ha generato un po’ di malumore ma, grazie alla sua conferenza stampa di presentazione, Rudi Garcia ha già allontanato molti dubbi. Proprio dopo il suo annuncio e in attesa dell’inizio ufficiale della prossima stagione, per il tecnico francese è tornato a galla un vecchio dramma.

Rudi Garcia, quando era giocatore una persona gli piantò un paio di forbici dietro la schiena

Come riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, ai tempi in cui era un giocatore del Lille (dove ha militato dai 19 ai 24 anni), Rudi Garcia, durante una una serata trascorsa al cinema con la sua ragazza dell’epoca, ebbe un alterco con un uomo che dava fastidio alle persone presenti nella sala.

All’esterno del cinema, una volta terminato il film, quest’ultimo gli piantò nella schiena un paio di forbici. Tale episodio, come scritto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, avrebbe poi portato delle conseguenze gravi della carriera calcistica dello stesso Rudi Garcia che ha continuato qualche anno tormentato dal mal di schiena per quel folle gesto.

L’attuale allenatore del Napoli, fortunatamente, si è poi ripreso, riuscendo a diventare un allenatore molto importante sul palcoscenico europeo. Prima dell’esperienza azzurra, infatti, ha vinto un campionato francese con il Lille, ha raggiunto due secondi posti con la Roma, ha sfiorato con il Marsiglia la vittoria dell’Europa League (dove ha perso la finale contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone) e poi ha anche portato il Lione a disputare nel 2020 una semifinale di Champions League.

Nel frattempo, i tifosi del Napoli sperano che con Rudi Garcia la loro squadra del cuore continui a vincere. Lo stesso tecnico francese, infatti, ha evidenziato in conferenza la volontà di alzare al cielo tanti tifosi, ribadendo più di una volta sia le sue ambizioni che quelle di Aurelio De Laurentiis.