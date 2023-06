Pronti 20 milioni, idea Napoli per il centrocampo: scelto il sostituto di Ndombele

Il Napoli valuta un acquisto a centrocampo per sostituire Ndombele, nome a sorpresa: sono pronti 20 milioni di euro per il colpo.

Aurelio De Laurentiis vuole mantenere le promesse e regalare a Rudi Garcia una squadra competitiva per difendere il titolo del Napoli campione d’Italia, ma anche per provare ad andare più avanti possibile in Champions League. Dunque servirà una squadra completa in tutti i reparti, sia tra i titolari ma anche per chi dovrà subentrare dalla panchina.

Ndombele non riscattato, il Napoli punta Kadioglu del Fenerbahce

Uno dei giocatori da sostituire sarà Tanguy Ndombele, con il francese tornato al Tottenham dopo che il Napoli ha rinunciato al riscatto del centrocampista. I partenopei dovranno così trovare un nuovo calciatore a metà campo, che sia in grado di garantire quantità ma anche qualità al centrocampo di Rudi Garcia.

Il nome individuato dallo scout napoletano è quello di Ferdi Kadioglu, polivalente calciatore del Fenerbahce. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino – per il calciatore turco il Napoli sarebbe disposto a spendere fino a 20 milioni di euro. Kadioglu nasce come centrocampista centrale, ma in carriera ha ricoperto praticamente ogni ruolo, a parte quello del portiere. Fa della duttilità il suo punto di forza e sicuramente si tratterebbe di un acquisto che potrebbe tornare sicuramente utile a Garcia.