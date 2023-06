Napoli, se salta David è pronta l’alternativa: anche lui gioca in Ligue 1

Il Napoli inizia a guardarsi intorno in caso di addio a Victor Osimhen, due attaccanti nel mirino: dopo David altro obiettivo il Ligue 1.

Giorni decisamente caldi per il Napoli, non solo per il sole che bacia la città partenopea, ma anche e soprattutto per il calciomercato del club del presidente De Laurentiis. Uno dei nodi da sciogliere riguarda il futuro di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano, vista la straordinaria stagione appena terminata con ben 31 reti realizzate, è finito nel mirino dei top club europei. Il Napoli, però, è stato chiaro con l’agente di Osimhen: sarà ceduto solo dinnanzi a offerte irrinunciabili da 150 milioni di euro.

Post Osimhem, anche Moffi del Nizza valutato dal Napoli

In attesa di capire se arriveranno proposte di questi livello, la società si sta cautelando cercando di capire chi possa essere l’eventuale sostituto. Uno dei nomi sulla lista di Micheli è sicuramente quello di Jonathan David, attaccante del Lille valutato tra i 50 e i 60 milioni di euro. Eppure, stando all’edizione odierna de Il Mattino, non c’è solo il canadese nel mirino degli azzurri.

L’altro centravanti monitorato è Tarem Moffi, punta del Nizza. Anche lui nigeriano classe ’99, di fatto in Nazionale è la riserva di Osimhen. Moffi ha brillato nell’ultima stagione, realizzando ben 21 reti: 18 in campionato in Francia e 3 in Conference League. La sua valutazione è decisamente più bassa rispetto a quella di Moffi: per strapparlo al Nizza serviranno all’incirca 20 milioni di euro.