Kim, tutto pronto per l’addio: percepirà un ingaggio monstre

Ormai è deciso e scritto, la prima cessione del Napoli campione d’Italia è ormai nell’aria da qualche settimana.

È nell’aria già da tempo ma l’edizione di questa mattina del Corriere dello Sport conferma: Kim Min-jae è ormai davvero ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il coreano si è deciso ad accettare la proposta faraonica dei tedeschi: dodici milioni di euro a stagione. Una proposta economica più che soddisfacente e la possibilità di misurarsi in un campionato nuovo, con i detentori dello scudetto che di certo partiranno a settembre con l’obiettivo di arrivare fino in fondo alla Champions League.

Kim-Bayern, i dettagli dell’operazione

Kim è stato molto vicino al Manchester United ma è stato il Bayern Monaco a spingersi più avanti, mettendosi in contatto sia con il calciatore e il suo management sia con il Napoli stesso. Dal 1 al 15 luglio ci sarà la possibilità di pagare la clausola rescissoria per il difensore fissata la scorsa estate a 50 milioni di euro.

Al momento Kim è in Corea per le tre settimane di addestramento militare di base: terminate quelle inizierà a preparare le valigie per il trasferimento in Germania.