Intrusione della Fiorentina, può saltare un acquisto per il Napoli

Il calciomercato entra nel vivo, Napoli e Fiorentina si sfidano per l’acquisto di un calciatore della Serie A.

Sono giorni concitati per il calciomercato del Napoli e della Serie A in generale. I primi interessi si stanno trasformando in trattative, con più club che potrebbero iniziare delle vere e proprie sfide di mercato, come quello visto tra Inter e Milan per l’acquisto di Marcus Thuram.

Anche la Fiorentina vuole Maxime Lopez, duello con il Napoli

Anche il Napoli, però, potrebbe avere uno scontro per un affare. Infatti, stando a quanto riferito su Twitter dal giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, la Fiorentina avrebbe effettuato un sondaggio con il Sassuolo per l’acquisto di Maxime Lopez. Il regista francese è un obiettivo anche degli azzurri e piace tanto al nuovo allenatore, Rudi Garcia.

Il Sassuolo per la cessione del centrocampista chiede almeno 20 milioni di euro, ma ovviamente l’interesse di altri club potrebbe far alzare il prezzo del cartellino. Maxime Lopez rappresenterebbe – nelle intenzioni del Napoli – l’alternativa ideale di Stanislav Lobotka.

I viola, invece, lo vorrebbero per sostituire Amrabat, sempre più vicino alla cessione. Alla Fiorentina – sottolinea ancora Pedullà su Twitter -, piace anche Hjulmand del Lecce.