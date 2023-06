Il Napoli sogna in grande, il primo colpaccio può arrivare dall’Inter: il nome

Nuovo giorno, nuovi nomi inerenti al mercato in entrata del Napoli. Gli azzurri potrebbero fiondarsi a sorpresa sul calciatore dell’Inter, preferendo ai profili esteri colui che ormai è un vero e proprio veterano della nostra Serie A

C’è ancora profumo d’incertezza, ai piedi del Vesuvio, per il Napoli che sarà e che difenderà il titolo di Campione d’Italia per la prima volta dopo 33 anni. Gli azzurri saranno chiamati ad un’impresa, se possibile, ancor più difficile di quella compiuta nella stagione appena terminata, ovvero quella di proteggere il titolo iridato dall’assalto delle agguerrite concorrenti. Riuscirci non sarà di certo facile, ma tutti i membri della rosa partenopea, capeggiata da un motivato Rudi Garcia, sono pronti a render nuovamente possibile l’impossibile.

Per farlo però, oltre al lavoro sul campo, servirà senz’altro una mano proveniente dagli uffici della società, dove il mercato in uscita e in entrata del Napoli è ancora sottoposto a fitte progettazioni. Escluso il mancato riscatto di Ndombelé e le imminenti scadenze contrattuali per Zedadka e Marfella, l’unica certezza fra le mure azzurre si chiama Kim Min-Jae, ogni giorno più vicino alla casacca del Bayern Monaco. L’ottima stagione del coreano lo ha reso uno dei difensori più forti d’Europa e, con delle premesse del genere, sostituirlo diventa alquanto difficile. Gli alti piani partenopei sono però già all’opera per donare al Napoli un nuovo e florido difensore centrale, fra nomi ormai sulla bocca di tutti ed una possibile sorpresa dietro l’angolo.

Napoli, l’idea De Vrij non è una follia

Sono tanti i nomi accostati fin qui al Napoli come risposta all’addio di Kim. Da Danso ad Hancko, passando per Itakura a Milenkovic, arrivando ad un profilo fin qui mai nominato e che potrebbe fare ampiamente al caso degli azzurri. Trattasi di Stefan De Vrij, difensore classe ’92 in uscita dall’Inter dopo ben 5 stagioni. L’olandese andrà, infatti, non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a fine giugno e potrebbe andare via a parametro zero.

In cerca di un centrale, il Napoli potrebbe dunque pensare all’occasione De Vrij, ormai veterano del nostro campionato dopo ben 9 stagioni in Italia, passate con le maglie biancocelesti e nerazzurre. A spingere verso questa strada i partenopei potrebbero essere gli scenari di mercato venuti alla luce negli ultimi giorni, come gli interessi dall’Arabia per Lobotka e Lozano nonché del PSG per Victor Osimhen. L’improvvisa perdita di tre pezzi pregiati della rosa potrebbe dunque costringere gli azzurri ad investire tutti i ricavi per sopperire a tali mancanze, e a risentirne sarebbe proprio il reparto difensivo, già orfano di Kim. Proprio per questo, non è una follia accostare al club di De Laurentiis un profilo come De Vrij, che garantirebbe al Napoli copertura, esperienza e leadership degne di un Kim, tutto a costo zero.