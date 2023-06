Effetto domino Tonali: coinvolto anche il Napoli

La cessione di Tonali potrebbe instaurare un vero e proprio effetto domino all’interno del calciomercato: coinvolto anche il Napoli

La vicenda di calciomercato che ha interamente monopolizzato lo scenario della nostra Serie A è senz’altro quella inerente alla cessione di Tonali da parte del Milan. Sono circa 70 i milioni sborsati dal Newcastle per portare in Premier League il centrocampista classe 2000, lasciando dunque un vuoto sulla metà campo rossonera. La squadra di Milano avrà dunque il compito di ovviare a tale mancanza intervenendo il prima possibile sul mercato.

Frattesi, Milinkovic-Savic e Loftus-Cheek sono i principali obiettivi sulla lista di Furlani e Moncada, che potrebbero però innalzare ulteriormente le proprie pretese. Questo grazie al tesoretto che la cessione di Tonali porterà all’interno delle mura di Milanello, come detto rasentando i 70 milioni. Ecco dunque che un vero e proprio effetto domino colpisce la nostra principale lega di calcio, con il Milan pronto ad instaurare una sfida di mercato con il Napoli al fine di trionfare nella corsa al centrocampista.

Non solo Napoli, il Milan tenta il colpo Koopmeiners

In Serie A dalla stagione 2021/22, Teun Koopmeiners ha saputo stregare gran parte degli uomini societari appartenenti ai club d’alta classifica, collezionando in maglia Atalanta ben 14 reti in 64 apparizioni in campionato. L’olandese classe ’98 è dunque finito al centro di numerose scie di mercato e sembrerebbe più imminente che mai il suo addio alla città di Bergamo. L’ex AZ è stato insistentemente accostato anche al Napoli, in cerca di rinforzi per il proprio reparto di mezzo a causa della dipartita di Ndombelè nonché delle probabili cessioni di Demme e Zielinski.

Il neo tecnico degli azzurri Rudi Garcia sarebbe ben contento di accogliere nel proprio gruppo di giocatori un profilo come quello di Koopmeiners, ma un ostacolo imprevisto potrebbe compromettere la riuscita della trattativa per il Napoli.

Trattasi del Milan, rimasto orfano di Tonali e la cui lista di obiettivi è ormai divenuta corposa. Di essa fa inevitabilmente parte anche Koopmeiners, figura ideale per sostituire il ventitreenne italiano anche grazie alla sua grande abilità nel battere i calci piazzati. In testa alla corsa sembrerebbe però essere saldamente rimasto il Napoli, anche grazie ai prolungati summit e contatti portati avanti nel lungo periodo d’interesse per l’olandese.

L’inserimento del Milan rischierebbe però di dare il via alla più classica delle aste a due, che dunque prolungherebbe ulteriormente i tempi di una trattativa già complicata di suo. In più, l’Atalanta potrebbe approfittare di uno stallo simile per alzare ulteriormente il prezzo del cartellino, arrivando a chiedere circa 30 milioni per il talento orange.