De Laurentiis resiste agli attacchi del PSG: fissato il prezzo di Osimhen!

Capocannoniere del Napoli campione d’Italia Victor Osimhen ha attirato l’attenzione del PSG, ma De Laurentiis non ha intenzione di svenderlo.

Il Napoli ha ribaltato completamente i pronostici durante la passata stagione, vincendo il campionato con cinque giornate d’anticipo. Oltre alle straordinarie capacità di squadra messe in mostra, grazie alla sapiente guida di mister Luciano Spalletti, in un anno come questo sono sbocciate individualità importanti. Tra questi è bene sottolineare in particolare la stagione di Victor Osimhen. 26 gol in 32 partite, numeri allucinanti, che hanno fatto di lui il capocannoniere della Seria A, oltre che miglior attaccante della stagione. Victor è di fatto salito nell’Olimpo degli attaccanti, i grandi club d’Europa hanno messo gli occhi su di lui e il Napoli sa che ha per le mani un tesoretto dal valore inestimabile.

Il PSG su Osimhen: il piano di De Laurentiis per blindarlo

Nei giorni scorsi si è parlato dell’interesse del Paris Saint Germain, pronto a mettere sul piatto 100 milioni di euro per il nigeriano, visto il rischio di perdere Mbappé. Il Napoli, ad oggi, non ha intenzione di accettare. Come riferito più volte da De Laurentiis il valore di Osimhen si aggira tra i 150 e i 200 milioni di euro, e per meno il patron non ha intenzione di sedersi al tavolo della trattativa.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, nei prossimi giorni, ci sarà un incontro tra Victor Osimhen e il suo agente Roberto Calenda, nel quale si valuteranno le proposte messe finora sul tavolo. A partire dalla proposta di rinnovo del Napoli. Prolungamento dal 2025 al 2027 a 6,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, questa la proposta del club azzurro. Il rapporto con la società è buono e, nonostante la cifra messa sul piatto sia molto inferiore a quella prefissata dal PSG, non è da escludere che Osimhen possa rinnovare. Lo scenario ora è chiaro: rinnovo oppure cessione, ma solo in seguito ad una proposta folle da 150 milioni di euro in poi. Si attendono sviluppi della trattativa nelle prossime settimane.