Sostituto Osimhen, 25 milioni per il nuovo attaccante

Il Napoli non resta fermo e inizia a muoversi per il nuovo centravanti in caso di addio di Victor Osimhen: pronti 25 milioni di euro.

L’argomento che prenderà le copertine dei vari siti web e le prime pagine dei quotidiani sportivi riguardo il mercato del Napoli sarà sicuramente quello che riguarda il futuro di Victor Osimhen, ancora incerto dopo l’incontro di ieri tra l’agente Roberto Calenda e il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli vorrebbe rinnovare il contratto dell’ultimo capocannoniere della Serie A: l’idea della società è quello di prolungare il contratto (in scadenza il 30 giugno 2025) di altri due anni a cifre più alte dei 4,5 milioni netti a stagione che percepisce adesso.

Sul nigeriano ci sono però diversi top club europei che sono pronti a fare follie per portare a casa una delle migliori prime punte del panorama calcistico europeo. Su tutti c’è il PSG che vorrebbe acquistare Osimhen anche in vista dell’addio di Kylian Mbappé previsto per il prossimo anno. I francesi potrebbero anche arrivare a offrire 120 milioni di euro, ma il Napoli ne chiede almeno 150.

Beto come sostituto di Osimhen, il Napoli ci pensa

La speranza della società e di tutti i tifosi partenopei è ovviamente quello di vedere Osimhen in maglia azzurra anche il prossimo anno, ma la squadra mercato è comunque al lavoro per cercare un eventuale sostituto. Uno dei nomi accostati al club è sempre quello di Beto dell’Udinese, autore di 21 gol in 61 presenze in Serie A in queste due stagioni.

Il centravanti portoghese è tra i nomi in lista della squadra mercato del Napoli e potrebbe essere anche in pole in caso di cessione di Osimhen. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, la società sta pensando proprio a lui per il post Osimhen e avrebbe già pronti 25 milioni da offrire all’Udinese. Una cifra che difficilmente sarà accettata dai friulani che chiedono almeno 35 milioni per il loro bomber.