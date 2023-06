Sostituto Kim, mossa inaspettata: il Napoli si ritira dall’acquisto

Uno degli obiettivi del calciomercato del Napoli è acquistare un sostituto di Kim, destinato al Bayern Monaco: sfuma un nome dalla lista di De Laurentiis.

Il calciomercato è entrato ormai nel vivo, con tutti i club di Serie A in particolare occupati a difendersi dagli attacchi provenienti da Premier League e dal faraonico calcio arabo, con le offerte ai fuoriclasse del campionato italiano. I vari Tonali, ma anche Brozovic e non solo, sono oggetto del desiderio dei maggiori club europei e in tal senso anche il Napoli ha il suo bel da fare per provare a trattenere i propri top player.

Osimhen è sicuramente il gioiello più splendente della collezione partenopea, con De Laurentiis disposto a cedere il suo centravanti solo dinnanzi a offerte fuori mercato da oltre 150 milioni di euro. Lo stesso Stanislav Lobotka pare sia entrato nel mirino di club arabi, ma anche del Newcastle, che invece di arabo ha la ricchissima proprietà del fondo PIF. Ma se per questi calciatori De Laurentiis ha la facoltà di poter rifiutare le importantissime offerte che certamente arriveranno, discorso diverso riguarda Kim Min-Jae.

Decisione del Napoli, non sarà Danso il sostituto di Kim

Il difensore coreano, infatti, ha una clausola rescissoria valida al primo al quindici di luglio, finestra entro il quale il Napoli potrà fare ben poco per trattenere il proprio centrale difensivo. Probabile che Kim saluti i tifosi azzurri dopo una sola stagione, ovvero quella che ha riportato lo scudetto all’ombra del Vesuvio.

Ebbene lo scouting napoletano, con in primis Micheli e Mantovani, ha così iniziato a scandagliare i profili più adatti per prendere il posto del sudcoreano. Tanti i calciatori accostati al Napoli: da Pau Torres a Giorgio Scalvini, passando per Hancko del Feyenoord o anche Lucumì del Bologna. I partenopei stanno valutando tutte le possibilità per acquistare il centrale giusto, anche in virtù della somma che arriverà dalla cessione di Kim, che dovrebbe comunque essere superiore ai 60 milioni di euro.

Come detto sono tanti i calciatori seguiti dagli azzurri, tra questi c’è anche Kevin Danso, difensore in forza al Lens. Centrale austriaco classe ’98, fa dell’esuberanza fisica il suo punto di forza. Eppure pare non sarà lui a raccogliere l’eredità lasciata da Kim. Infatti, stando a quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, il Napoli avrebbe deciso di ritirarsi dalla corsa a Danso. Il club azzurro, fatte le proprie valutazioni, avrebbe deciso di non puntare su di lui. A questo punto è lecito aspettarsi nuove notizie sul prossimo difensore ricercato dal Napoli.