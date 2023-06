L’obiettivo di mercato del Napoli esce allo scoperto: “Sogno la Premier League”

Il giocatore accostato al Napoli esce allo scoperto e rivela il suo sogno nel cassetto: il difensore sogna di giocare in Premier League.

Manca sempre meno all’inizio del calciomercato con l’inizio della sessione estiva fissato per sabato 1° luglio. Il Napoli vivrà un’estate sicuramente molto tribolata: il primo mercato da campioni d’Italia si preannuncia infuocato e ricco di colpi di scena.

Il principale obiettivo della società è provare a trattenere per almeno un altro anno Victor Osimhen. Il nigeriano è però ricercato da parecchi top club europei, tra cui il Paris Saint-Germain, il Chelsea e il Manchester United su tutte. Il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe prolungare il contratto (in scadenza il 30 giugno 2025) del capocannoniere dell’ultima Serie A per altri due anni, ma bisognerebbe aumentare di un po’ l’ingaggio rispetto agli attuali 4,5 milioni di euro.

Un altro protagonista dello scudetto conquistato quest’anno che invece lascerà sicuramente Napoli è Kim Min-jae. Il difensore sudcoreano, arrivato soltanto un anno fa dal Fenerbahce per quasi 20 milioni di euro, saluta l’Italia per approdare in Germania: il Bayern Monaco pagherà la clausola rescissoria di circa 60 milioni valida soltanto per i primi quindici giorni di luglio.

Becao rivela “Sogno di giocare in Premier League”

L’obiettivo della squadra mercato del Napoli è proprio quello di trovare un valido sostituto di Kim. Non sarà facile sostituire il miglior difensore dell’ultimo campionato, ma anche l’anno scorso i tifosi erano pessimisti dopo l’addio di Kalidou Koulibaly: la speranza è di pescare un nuovo gioiello.

Tra i nomi accostati al Napoli ci sono quelli di Kevin Danso del Lens (che però sembra definitivamente sfumato secondo Gianluca Di Marzio), David Hancko del Feyernoord e Rodrigo Becao dell’Udinese. Sul difensore brasiliano ci sarebbe anche l’Inter, ma è stato lo stesso giocatore a svelare il suo sogno nel cassetto, nel corso di un’intervista al podcast “Segue o BAba”.