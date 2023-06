Il nuovo “Gervinho”, regalo del Napoli per Rudi Garcia

Il Napoli è attivissimo sul mercato e uno degli obiettivi è reperire un attaccante esterno che possa esaltarsi con Garcia: individuato il nome.

Da qualche giorno è ufficialmente iniziata l’era Rudi Garcia che ha preso il posto di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Il nuovo allenatore si è subito preso le redini della squadra, tracciando gli obiettivi stagionali insieme al presidente Aurelio De Laurentiis.

Società e tecnico sono particolarmente ambiziosi, dunque è lecito aspettarsi una squadra altamente competitiva che possa dire la sua in tutte le competizioni e perché no, fare strada in Champions League. Dunque sarà importante il ruolo del calciomercato, con alcune posizioni in campo in cui bisognerà intervenire ricercando rinforzi.

Nuovo Gervinho per Garcia, al Napoli piace Kubo della Real Sociedad

Uno dei ruoli sul quale bisognerà mettere mano, con tutta probabilità, è quello dell’esterno destro d’attacco. In quella posizione in questa stagione si sono alternati Lozano e Politano, ma in particolare l’attaccante messicano pare sia al centro di varie voci di mercato. Su si lui ci sono interessi sia dalla Premier League che dall’Arabia Saudita, con club pronti a strapparlo al Napoli, anche in virtù di un contratto in scadenza al 30 giugno 2024.

Non è un mistero che nella sua Roma, Garcia fece esplodere il talento di Gervinho, esaltando le doti dell’ala ivoriana. Dunque è lecito aspettarsi che possa chiedere un calciatore con determinate caratteristiche anche nella sua avventura napoletana. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, a tal proposito, svela uno dei possibili acquisti del Napoli in quel ruolo.

Il nome attenzionato dallo scouting del Napoli è quello di Takefusa Kubo, attaccante giapponese della Real Sociedad che per corsa e caratteristiche ricorda in qualche modo proprio Gervinho. Inoltre lo stesso De Laurentiis, in una recente intervista, confermò la sua intenzione di acquistare un calciatore giapponese, anche per aumentare il brand Napoli in Oriente. Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport: