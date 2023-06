Il tecnico Rudi Garcia è stato accolto con grande entusiasmo nella sua prima giornata da allenatore del Napoli. Adesso arriva anche l’omaggio ormai tradizionale della città.

Tra poco più di una settimana inizierà in maniera anche ufficialmente (contratti alla mano) l’avventura di Rudi Garcia al Napoli, accomodandosi così sulla panchina azzurra al posto di Luciano Spalletti. Il francese ha già avuto modo di rompere li ghiaccio con la tifoseria, che non ha fatto mancare il suo apporto nel giorno della sua conferenza stampa di presentazione.

Quest’oggi, proprio in città è spuntato un omaggio simpatico per l’ex Roma: un gesto ormai divenuto di tradizione per chiunque ha la possibilità di affacciarsi sulla piazza partenopea. Vediamo insieme cosa è successo.

Spunta la statuetta di Rudi Garcia: avete visto?

L’artista Gennaro Di Virgilio ha pubblicato sul suo profilo Instagram una statuetta che ritrae l’immagine del neo tecnico del Napoli Rudi Garcia.

L’allenatore francese, con tanto di giacca con stemma Napoli e con cornetto portafortuna, entra così anche nel mondo del Presepe, come accade ormai di consueto quando la squadra partenopea accoglie nuovi rinforzi. La speranza di tutti i tifosi del Napoli, ovviamente è che ciò possa realmente portare fortuna nella sua avventura all’ombra del Vesuvio.