Via libera Milan: il Napoli sblocca l’affare

Aurelio De Laurentiis ha il pallino di una trattativa che coinvolge anche i rossoneri, occhio alle mosse del patron azzurro

La conferenza stampa di Rudi Garcia, la prima da allenatore del Napoli, sembra aver dato finalmente il via al mercato dei partenopei. Nonostante la situazione di Giuntoli sia particolare, con il ds che vive da separato in casa, l’arrivo del nuovo allenatore ha smosso qualcosa.

Il Napoli è al lavoro nella programmazione della prossima stagione con diversi i nodi da sciogliere. Primo tra tutti il futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano è corteggiato da diverse squadre europee, ma De Laurentiis è convinto di riuscire a trattenerlo e spera di raggiungere l’accordo per il rinnovo di contratto. Difficile, ovviamente, dire di no ad offerte clamorose, ma la richiesta del patron azzurro è altissima, tra 150 e 180 milioni di euro. La situazione di Kim sembra, invece, più delineata. Il difensore coreano è ormai ad un passo dal Bayern Monaco che pagherà la clausola rescissoria per portarlo in Baviera. Poco o nulla da fare per De Laurentiis che sta già lavorando ad eventuali sostituti.

Napoli, futuro Lozano: il messicano fa un favore al Milan

La dirigenza del Napoli è al lavoro per la prossima stagione. Confermarsi, come ha dichiarato anche Rudi Garcia, non sarà facile. Costruire una squadra nuovamente competitiva dopo gli addii importanti di quest’estate sarà una sfida notevole per De Laurentiis.

Tra i calciatori del Napoli destinati a partire c’è anche Hirving Lozano. Il messicano ha un po’ deluso le aspettative in questa stagione, con soli 3 gol e 3 assist in 32 partite di campionato, ed un gol e un assist in 9 partite di Champions League. Il suo valore si aggira intorno ai 15/20 milioni di euro, e la sua cessione potrebbe sbloccare un’altra trattativa che coinvolge il Milan.

Tra le squadre che hanno fatto un sondaggio per Lozano c’è anche il Villarreal, che ha bisogno di un esterno offensivo. Samuel Chukwueze è infatti ad un passo dall’addio agli spagnoli. L’esterno destro è un obiettivo caldo del Milan, che deve sostituire Brahim Diaz, tornato al Real Madrid. L’arrivo del messicano, rappresenterebbe una sorta di via libera per il colpo dei rossoneri.

Un intreccio particolare che porterebbe nelle casse del Napoli circa 20 milioni di euro. Soldi da utilizzare poi per sostituire il messicano, magari con una giovane promessa. Occhio alle prossime settimane, perché il patron azzurro ci ha abituati a colpi di scena soprattutto in vista dei ritiri di Dimaro prima, e di Castel di Sangro poi.