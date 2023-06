Osimhen è in Nigeria: scena commovente con un piccolo tifoso (VIDEO)

Victor Osimhen si gode i suoi giorni di vacanza nella sua Nigeria: scena da brividi con un bambino nigeriano.

Terminata la stagione calcistica 2022/2023, i calciatori si godono le meritate vacanze dopo un’annata lunghissima iniziata lo scorso agosto e conclusa a giugno inoltrato. Dopo gli impegni delle varie Nazionali, impegnate tra qualificazioni alle competizioni continentali e Nations League, ora i giocatori possono riposarsi.

I calciatori africani del Napoli sono tornati nella propria terra per trascorrere le proprie vacanze. Infatti, dopo Anguissa in Camerun, anche Victor Osimhen ha fatto ritorno in Nigeria. L’attaccante azzurro è stato accolto come un eroe nella sua Lagos, dove Victor ha fatto visita ai bambini della sua vecchia scuola, finanziandola anche economicamente.

Osimhen incontra un bambino nigeriano, scena da brividi

Il capocannoniere dell’ultima Serie A è stato protagonista in Nazionale nell’ultima partita contro la Sierra Leone: doppietta, con un primo gol di pallonetto bellissimo, e vittoria che è valsa la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa, che si terrà in Costa d’Avorio nei mesi di gennaio e febbraio 2024.

Sui social sono circolati molti video della magnifica accoglienza riservata al campione nigeriano, considerato un idolo nella sua Lagos. Uno in particolare ha fatto emozionare tutti: un bambino nigeriano si commuove e scoppia a piangere quando si ritrova Victor davanti. Scene bellissime che mettono in mostra il grande cuore del numero 9 del Napoli.