L’ex Juventus per il Napoli: regalo per Rudi Garcia

Il Napoli pronto a regalare il primo rinforzo a Garcia. Nel mirino è finito un ex calciatore della Juventus, in rotta con il suo club

La pratica relativa all’allenatore è stata chiusa ed ora il Napoli ha avviato la caccia finalizzata a regalare a Rudi Garcia quanti più rinforzi di qualità possibili. Il francese ex Roma, in particolare, manterrà lo stesso stile di gioco di Luciano Spalletti ed, in occasione del primo summit avuto con il presidente Aurelio De Laurentiis, ha fornito una lista di nomi graditi. Uno di questi è in rotta con il suo attuale club e, nei piani azzurri, rappresenta il sostituto ideale di Hirving Lozano sempre più vicino alla cessione.

Il messicano, autore di 4 gol ed altrettanti assist in 41 apparizioni complessive, è legato ai partenopei fino al 2024 e le varie interlocuzioni andate in scena fin qui non si sono rivelate sufficienti per individuare un principio d’intesa. Le parti sono molto distanti e la causa è da ricercare nel fatto che i Campioni d’Italia, nell’ambito del piano di contenimento dei costi, hanno messo sul piatto un’offerta contenente cifre più basse rispetto a quelle percepite dal messicano (4.5 milioni).

Il quale, dal canto suo, vorrebbe invece mantenere l’attuale ingaggio. I contatti proseguiranno, anche perché il Napoli vorrebbe trattenerlo, ma in assenza di passi in avanti significativi De Laurentiis provvederà a venderlo subito, così da incassare almeno 20 milioni. Cifra, questa, che finanzierebbe l’arrivo del suo erede. Nelle scorse settimane si era parlato di Adama Traorè, in procinto di lasciare il Wolverhampton a parametro zero, tuttavia le voci in questione si sono poi rivelate prive di fondamento. Ora nel mirino c’è un ex Juventus.

Napoli, primo colpo per Garcia: gioca in Serie A

Si tratta di Riccardo Orsolini, non del tutto sicuro di proseguire la propria avventura al Bologna. Il suo contratto scade tra un anno e la trattativa per il rinnovo è finita da tempo in stand-by: l’esterno, infatti, vorrebbe passare dall’attuale stipendio di 750 mila euro a quota 2 milioni netti all’anno. Troppo per i felsinei, disposti ad arrivare ad un massimo di 1.5 milioni. Come nel caso di Lozano, l’addio potrebbe andare in scena a stretto giro di posta con il Napoli pronto ad approfittarne.

Produrre la fumata bianca, in ogni caso, non si preannuncia facile visto che Orsolini piace anche alla Lazio, intenzionata a regalare un big a Maurizio Sarri come premio per aver centrato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Rudi Garcia, intanto, attende. Il suo nuovo Napoli sta per nascere.