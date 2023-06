Grande riconoscimento dalla Serie A: il gol dell’azzurro è il migliore dell’anno – VIDEO

Un altro e prestigiosissimo riconoscimento dalla Serie A per un giocatore del Napoli: il suo gol è stato nominata la migliore rete del campionato.

La stagione appena conclusa del Napoli è un’annata che rimarrà nella storia del club azzurro e nel cuore di tutti i tifosi partenopei. Numeri stratosferici per la squadra partenopea, capace di portarsi a casa il terzo Tricolore della propria storia.

Tra i protagonisti di questa meravigliosa avventure in maglia azzurra, c’è stato sicuramente Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano, al suo primo anno in Serie A, ha impressionato tutti, riuscendo a vincere al primo colpo il premio di miglior giocatore della Serie A 2022-23. E non solo, perché l’ex Dinamo Batumi ha raccolto consensi anche in campo internazionale, venendo eletto come miglior giovane della Champions League. Ma non è finita qui, perché è arrivato un altro importante riconoscimento per lui.

Rete Kvara all’Atalanta è il migliore della Serie A, il comunicato

La rete messa a segno contro l’Atalanta nel girone di ritorno, allo stadio Diego Armando Maradona, ha vinto il premio di migliore rete della Serie A 2022-23.

L’annuncio arriva direttamente dalla Lega di Serie A, che con un post apparso sul suo profilo Twitter ufficiale ha fatto scatenare tutti i tifosi azzurri sui social. Di seguito, il tweet: