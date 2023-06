Beffa Napoli, accordo con la Juve vicinissimo: si può chiudere subito

Dopo la conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia di lunedì scorso, in casa Napoli bisogna registrare una beffa in sede di calciomercato

Dopo la vittoria storica dello Scudetto ed il conseguente addio ufficiale di Luciano Spalletti, in casa Napoli è iniziata l’era Rudi Garcia. La scorsa settimana, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato, sorprendendo tutti, l’accordo con l’ex tecnico della Roma, il quale sarà alla guida del team partenopeo per i prossimi due anni.

Nella giornata di lunedì, nel frattempo, c’è stata anche la conferenza stampa di presentazione dello stesso allenatore francese che ha ribadito il suo principale obiettivo: portare il Napoli a vincere ancora. “Non ho paura di nulla – le sue dichiarazioni -. Con il presidente ci siamo trovati sulle ambizioni. Il sogno è vincere dei trofei, io sono qui per questo”.

La conferenza stampa di Rudi Garcia, di fatto, è piaciuta a tutti, visto che l’allenatore è sembrato molto sicuro sugli obiettivi che la sua nuova squadra dovrà perseguire nel corso della prossima stagione. Tuttavia, in attesa di conoscere il futuro di giocatori chiave come Victor Osimhen e Kim Min-Jae, in casa Napoli bisogna registrare una beffa che arriva direttamente dal calciomercato.

Mercato Napoli, la Juventus ‘beffa’ Aurelio De Laurentiis: vicino ai bianconeri

Secondo varie indiscrezioni, infatti, la Juventus sembra essere vicinissima ad un giocatore più volte accostato proprio al Napoli: Fabiano Parisi dell’Empoli. Il terzino sinistro della squadra toscana, di fatto, è uno dei primissimi obiettivi della ‘Vecchia Signora’ per rinforzare le proprie corsie laterali.

La trattativa tra la Juventus e l’Empoli sembra essere già molto avviata. Il presidente Fabrizio Corsi, infatti, per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Fabiano Parisi vorrebbe circa 15 milioni di euro, cifra sicuramente abbordabile per la ‘Vecchia Signora’. Quest’ultima, inoltre, potrebbe anche abbassare le pretese economiche dei toscani, con l’inserimento nell’affare di Filippo Ranocchia (il quale ha giocato in prestito nell’ultima stagione con il Monza di Raffaele Palladino).

Il Napoli, quindi, dovrà depennare dalla propria lista dei futuri terzini sinistri il nome di Fabrizio Parisi. Anche perché l’acquisizione del laterale difensivo mancino, di fatto, non è tra i primissimi obiettivi del club partenopeo. Aurelio De Laurentiis, infatti, è alle prese con la ricerca del sostituto di Kim (sempre più vicino a cambiare aria per via della clausola rescissoria) e di almeno due colpi per il centrocampo (viste le partenze certe anche di Diego Demme e Tanguy Ndombele).