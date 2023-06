Via a zero, la decisione è presa: saluta il Napoli

Inizia piano piano a delinearsi il mercato in uscita in casa Napoli. Oltre al probabile addio di Kim Min-Jae, un altro membro del reparto difensivo azzurro potrebbe salutare la piazza partenopea quest’estate

Continua ad avvicinarsi ad ampie falcate la stagione calcistica 2023/24, stagione alla quale il Napoli si affaccerà da Campione d’Italia dopo oltre 33 anni. Gli azzurri, a partire dal prossimo agosto, potranno infatti sfoggiare, in giro per l’Italia e l’Europa, la toppa tricolore su sfondo azzurro oltre 3 decenni dopo l’ultima volta con Maradona. Il successo raggiunto dai furono uomini di Luciano Spalletti è troppo importante per essere già accantonato. Persino nella “Rudi Garcia week” c’è, infatti ,chi ancora proietta la propria testa sulla cavalcata trionfale azzurra.

Basta un attimo e tutti i ricordi ritornano ad affiorare, partendo dalle giocate sulla fascia di Kvaratskhelia e culminando nell’urlo del Maradona ad un qualsiasi gol di Osimhen, passando poi per il boato “Kim Kim Kim” puntuale come ogni chiusura del coreano. Nei prossimi giorni sarà però tempo di programmare il futuro della compagine partenopea, che molto probabilmente dovrà fare a meno del proprio totem difensivo, già a partire dalla prossima stagione. Oltre all’asiatico però, un’altra figura difensiva nonché uomo spogliatoio potrebbe ben presto salutare i vicoli di Napoli.

Mancato accordo per il rinnovo, Zedadka via a parametro zero

Di proprietà del Napoli dalla stagione 2019/20, Karim Zedadka non è mai riuscito ad esprimere a pieno il proprio potenziale in azzurro. Dopo una breve parentesi nelle giovanili del club campano, infatti, l’algerino classe 2000 ha passato ben 2 anni in prestito fra Cavese e Charleroi, collezionando a malapena 16 presenze. La sua conferma in prima squadra, avvenuta la scorsa estate sotto la guida di Luciano Spalletti, aveva quindi fatto ben sperare tutti i suoi supporter, fiduciosi di un maggiore impiego da parte del terzino ed esterno.

Contrariamente a quanto pensato però, anche l’annata scudettata non ha portato i frutti sperati per Zedadka, impiegato del mister di Certaldo per un totale misero di 18 minuti. In compenso, l’algerino è riuscito a guadagnarsi una certa fama all’interno del gruppo squadra targato Napoli, divenendo un vero e proprio uomo spogliatoio. Tutto ciò non è però bastato a garantirgli una conferma.

Il contratto di Zedadka scadrà, infatti, fra pochi giorni, il 30 giugno 2023. In società però, non vi sarebbe nessuna intenzione di prolungare la permanenza in azzurro del numero trentuno, surclassato nelle gerarchie da Olivera e Mario Rui. Si fa dunque strada l’ipotesi addio a zero per l’algerino, che lascerebbe Napoli pochi giorno dopo la conquista dello Scudetto. Al momento non vi sono ancora squadre particolarmente interessate ad accaparrarsi le prestazioni di Zedadka, che potrebbe così tentare la fortuna in patria o nelle serie minori italiane.