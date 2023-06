Scontro con Sarri: Napoli e Lazio si sfidano per il bomber

Il Napoli di Rudi Garcia e la Lazio di Maurizio Sarri sono entrambe interessate al bomber: sarà scontro di mercato

Sarà un calciomercato che si preannuncia infuocato in casa Napoli: la squadra avrà bisogno di confermarsi dopo la vittoria dello scudetto e per farlo servirà una squadra all’altezza da poter dare a mister Rudi Garcia. Il tecnico francese ha fatto di vedere di essere ambizioso e voglioso di vincere trofei, ma ha anche fatto capire al presidente Aurelio De Laurentiis di non poter fare miracoli. Il messaggio è stato chiaro: per fare bene servono giocatori forti.

Il Napoli ne ha tanti e quindi in primis bisogna confermare i punti fermi della rosa. Perso già Kim Min-jae, destinato a firmare con il Bayern Monaco nel mese di luglio, Rudi Garcia spera di poter contare almeno su Victor Osimhen nella prossima stagione. Le sirene della Premier League e del PSG, però, preoccupano e non poco i tifosi.

Napoli e Lazio su Cheddira: sfida di mercato per il bomber del Bari

In caso di maxi offerta (140/150 milioni di euro), De Laurentiis sarà costretto a lasciar partire Osimhen, capocannoniere dell’ultima Serie A. Propio per questo motivo, il Napoli si sta guardando in giro e sta sondando diversi nomi di centravanti che possano fare al caso di Garcia. Tra questi nomi c’è da tempo anche quello di Walid Cheddira, attaccante marocchino che ha fatto vedere ottime cose nell’ultima stagione di Serie B con la maglia del Bari.

Le grandi prestazioni con il club pugliese sono valse a Cheddira anche la convocazione con il Marocco per il Mondiale in Qatar disputato lo scorso autunno. Le 22 reti tra Serie B e Coppa Italia hanno attirato le attenzioni di molti club di Serie A oltre il Napoli, in prima fila sembra esserci la Lazio di Maurizio Sarri.

La società capitolina, che ha da poco salutato il direttore sportivo Igli Tare, segue Cheddira da tempo e sembra intenzionata a fare un’offerta al Bari di Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio. La necessità di acquistare un vice Immobile spinge i biancocelesti ad accelerare le operazioni, mentre il Napoli non farà operazioni in attacco prima di conoscere il futuro di Osimhen.

La prossima squadra dell’attaccante marocchino potrebbe quindi essere proprio quella di Sarri. Ma occhio anche alle piste che portano all’estero: Cheddira è seguito anche da diverse squadre francesi e spagnole pronte a portare il classe ’98 in Ligue 1 e Liga.