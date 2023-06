Scambio con l’Atalanta: il Napoli pronto al sacrificio a sorpresa

Con l’arrivo di Rudi Garcìa sulla panchina del Napoli, il calciomercato degli azzurri è pronto a decollare. Imbastito uno scambio con l’Atalanta, gli azzurri sono pronti al sacrificio

Dopo settimane in cui i dubbi sul futuro avevano attanagliato la mente dei tifosi del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha annunciato il nuovo allenatore dei partenopei. Rudi Garcìa sostituirà Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Un compito certamente non facile per il tecnico francese che sarà chiamato a grandi risultati per non far rimpiangere l’allenatore toscano.

Fino a questo momento, il mercato del Napoli è parso abbastanza bloccato. Senza una nuovo guida tecnica, la dirigenza azzurra non aveva possibilità di muoversi adeguatamente sul fronte acquisti. Ora che però si ha la certezza su chi guiderà il Napoli nella prossima stagione, il calciomercato dei partenopei è pronto a decollare.

Il Napoli prova lo scambio con l’Atalanta: la contropartita che non ti aspetti

La priorità in casa Napoli sul mercato è ovviamente trovare un sostituto all’altezza di Kim. Il difensore coreano con ogni probabilità partirà in questa finestra di mercato. La clausola rescissoria da circa 60 milioni di euro fa gola a diversi top club europei. In pole position pare esserci il Bayern Monaco che, dopo una stagione al di sotto delle aspettative, ha voglia di rilanciarsi. Oltre ai bavaresi, su Kim, c’è anche il Manchester United. I Red Devils vogliono tornare a vincere sia in Inghilterra che in Europa.

Nelle ultime stagioni il reparto difensivo ha scricchiolato parecchio e l’inserimento di un difensore come Kim può certamente alzare il livello. Nelle ultime settimane sono diversi i nomi accostati agli azzurri come possibile sostituto di Kim. Quello che però sposerebbe alla perfezione il progetto del Napoli è il nome di Giorgio Scalvini. Il difensore dell’Atalanta rientra perfettamente nei parametri imposti da Aurelio De Laurentiis e ha dimostrato di avere qualità importanti.

Il Napoli, per arrivare al numero 42 nerazzurro ha deciso di optare per la formula dello scambio. Una delle idee per convincere i bergamaschi è inserire nella trattativa Leo Ostigard, difensore norvegese che non ha mai sfigurato nella sua prima stagione azzurra.

Ovviamente, oltre al cartellino del numero 55, gli azzurri dovranno aggiungere un importante conguaglio economico. Anche perché, il Napoli avrebbe puntato anche un altro giocatore atalantino. Rasmus Hojlund, infatti, è in cima alla lista dei desideri di Garcìa qualora dovesse partire anche Victor Osimhen. L’attaccante danese, per caratteristiche, è molto simile al 9 azzurro e il suo acquisto garantirebbe anche una certa continuità tecnica e tattica rispetto alla scorsa stagione.