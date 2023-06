Calciomercato Napoli, niente riscatto per l’azzurro: il club chiede uno sconto

Il Napoli non ha esercitato il diritto di riscatto per il giocatore in prestito, ma la pista non è chiusa: gli azzurri vorrebbero chiudere a cifre più basse.

La sessione di calciomercato estiva non è ancora aperta, ma in casa Napoli già si contano i primi addii. Quello su tutti che fa più notizia è sicuramente quello di Kim Min-jae che lascia il club dopo una sola stagione: il suo futuro sarà al Bayern Monaco, pronto a pagare la clausola rescissoria sui 60 milioni di euro.

Ma il difensore sudcoreano ex Fenerbahce non sarà l’unico azzurro a dover salutare i tifosi quest’estate. Infatti, anche altri azzurri acquistati con la formula del prestito con diritto di riscatto non resteranno a Napoli. Il centrocampista Tanguy Ndombele è certo di un addio: il riscatto fissato a quasi 30 milioni è una cifra troppo alta secondo il club partenopeo.

Futuro Gollini, il Napoli lavora con l’Atalanta

Mentre Bartosz Bereszynski dovrebbe far ritorno alla Sampdoria senza possibilità di ritorno all’ombra del Vesuvio, il Napoli vorrebbe provare a trattenere Pierluigi Gollini. Come rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, il club non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Il Napoli dovrà quindi ritrattare con l’Atalanta, proprietaria del cartellino del portiere, ma l’intenzione del club partenopeo è quella di chiudere l’operazione a cifre più basse. Visto il ritorno di Marco Carnesecchi a Bergamo e il rapporto non proprio idilliaco tra Gasperini e Gollini, il Napoli spera di ottenere questo sconto e poter contare ancora su Gollorius come secondo portiere anche per la prossima stagione.