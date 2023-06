Una Stella della Juve per l’attacco del Napoli, clamoroso annuncio in diretta

Aurelio De Laurentiis sta lavorando alla programmazione della prossima stagione: la stella della Juve il Napoli, cosa sta succedendo

Il Napoli è al lavoro per programmare la prossima stagione. Da squadra detentrice del titolo di campione d’Italia, ci sono diversi nodi da sciogliere. Il primo era l’allenatore, con l’addio di Luciano Spalletti che ha deciso di prendersi un anno sabbatico.

La conferenza stampa di Rudi Garcia, la prima da nuovo tecnico azzurro, ha dimostrato che il francese ha le idee chiare e che ha sposato il progetto di Aurelio De Laurentiis.Valori e motivazioni giuste sono i due unti cardini su cui Garcia vuole basare la preparazione, per cercare di bissare lo straordinario risultato ottenuto quest’anno.

Risolto il “problema” allenatore”, De Laurentiis avrà occuparsi di diverse situazioni che, per il momento, creano preoccupazione a società e tifosi: quella di Kim, ad esempio. Il difensore coreano sembra sempre più lontano da Napoli, con il Bayern Monaco pronto a pagare la clausola rescissoria per portarlo in Bundesliga. Attenzione, però, perché questo non è il nodo più importante da sciogliere.

Napoli, idea Chiesa: De Laurentiis programma la prossima stagione per tentare il bis

La dirigenza del Napoli, nella figura di Aurelio De Laurentiis, sta lavorando alla costruzione di una squadra capace di lottare per il vertice. Ripetersi non sarà facile, ma il patron azzurro ha dimostrato di saper allestire una formazione competitiva anche senza spendere troppo.

La situazione più “urgente” da risolvere è il possibile addio di Victor Osimhen. Il nigeriano è corteggiato da diverse squadre europee, ma De Laurentiis chiede 150 milioni di euro. Ieri, in conferenza stampa, il patron del Napoli ha dichiarato di aver raggiunto un accordo di massima con Osimhen, ma anche di non poter rifiutare offerte “irrinunciabili” se dovessero arrivare. Intanto deve iniziare a pensare anche a come rinforzare il reparto offensivo.

L’ex calciatore Massimo Donadio ha parlato ai microfoni di TvPlay dando il suo ‘suggerimento’ per rendere l’attacco del Napoli ancora più forte. “Prenderei Chiesa, se ne avessi la possibilità. Con tutto il rispetto per Politano e Lozano, ma Chiesa ha delle doti e farebbe comodo – ha commentato l’ex calciatore – . Poi è ovvio che è il contesto a fare la differenza”.

L’attaccante della Juventus negli ultimi giorni sembra sul piede di partenza dalla Juventus, complice forse anche il gioco di Allegri. Chissà se De Laurentiis ci penserà, resta il fatto che questa sarà un’estate complicata per il Napoli. Il nuovo allenatore, però, è sembrato sicuro di sé.