“Il suo futuro era in bilico, ma il Napoli ha deciso”: arriva la rivelazione di mercato

Diversi sono i calciatori in bilico in casa Napoli in vista della prossima stagione, ma su uno di loro Aurelio De Laurentiis sembra aver sciolto le riserve.

I tifosi del Napoli non vedono l’ora di scoprire quali saranno i colpi in entrata che i partenopei faranno registrare in questa sessione estiva di calciomercato, che prenderà il via ufficialmente il 1° luglio ma le trattative sono già nel vivo.

La dirigenza azzurra è chiamata a risolvere un nodo in primis, che riguarda il reparto dei portieri. Pochi, se non nulli, i dubbi su Alex Meret: l’estremo difensore ex SPAL e Udinese si è rivelato importante nell’economia del terzo Scudetto, motivo per cui ci sono tutti i presupposti per continuare insieme.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda il suo vice: già a gennaio il club azzurro si è trovato costretto a cambiare i propri piani, con la cessione di Salvatore Sirigu e il contestuale arrivo in prestito di Pierluigi Gollini, in prestito dall’Atalanta. Cosa ne sarà del suo futuro? A tal proposito, arrivano novità importanti.

La novità su Gollini

A fare il punto della situazione in merito agli scenari possibili futuri legati a Pierluigi Gollini è il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, rivelando quella che sarebbe la linea societaria a tal riguardo.

Stando a quanto si apprende da Modugno, il Napoli vorrebbe provare a trattenerlo, ma servirà in ogni caso parlarne con l’Atalanta – proprietario del cartellino dell’ex Tottenham – per trovare una quadra che possa definirsi definitiva. Alle giuste condizioni, dunque, i partenopei sono pronti a continuare il proprio matrimonio con Pierluigi Gollini.