Il Napoli gela il Milan: ribaltone e colpo a sorpresa

Il Napoli è pronto a beffare in maniera clamorosa il Milan: la situazione di mercato potrebbe ribaltarsi nei prossimi giorni

Il Napoli è pronto a ripartire, la squadra azzurra dovrà confermarsi dopo la vittoria schiacciante del campionato nella stagione appena terminata. Non sarà facile fare così bene come quest’anno, ma il nuovo tecnico Rudi Garcia ha voluto mantenere alta l’asticella ed è stato molto determinato nella conferenza stampa di presentazione.

Durante la stessa, il presidente Aurelio De Laurentiis ha risposto anche ad alcune domande sul calciomercato. L’interrogativo più ricorrente è stato quello sul futuro di Victor Osimhen, capocannoniere dell’ultima Serie A con 26 reti segnate. De Laurentiis ha annunciato di aver già parlato con il giocatore prima della festa scudetto e di aver trovato un accordo per un rinnovo di contratto (attualmente in scadenza a giugno 2025) per altri due anni. Ma è stato lo stesso De Laurentiis a ribadire che in caso di un’offerta irrinunciabile da parte di qualche top club, si faranno le giuste valutazioni.

Dopo una stagione formidabile chiusa con 31 gol in 39 presenze, è presumibile che qualche big del calcio europeo possa bussare alla porta del Napoli per il bomber nigeriano. Oltre alle varie società di Premier League come Chelsea e Manchester United e i campioni di Francia del PSG, anche altri club come Bayern Monaco e Real Madrid potrebbero fare più di un sondaggio per Osimhen.

Il suo valore è schizzato ulteriormente grazie alle bellissime prestazioni di quest’anno e i vari club dovranno sedersi al tavolo con De Laurentiis con offerte superiori ai 120 milioni di euro. Con ogni probabilità, non verranno prese in considerazione offerte inferiori a questa cifra.

Idea Thuram per il Napoli in caso di addio di Osimhen

Sono tanti i nomi accostati al Napoli in caso di partenza di Osimhen: i due più caldi sembrano essere quelli di Beto dell’Udinese e il canadese Jonathan David del Lille, autore di ben 24 gol nell’ultimo campionato di Ligue 1. Eppure, tra le idee del club azzurro ci sarebbe anche il nome di Marcus Thuram, figlio del campione Lilian.

L’attaccante classe ’95 lascerà il Borussia Monchengladbach dopo quattro anni dal suo arrivo in Germania: il francese saluterà la Bundesliga a fine mese, quando scadrà il suo contratto con il club tedesco. Thuram sarà un appetibilissimo parametro zero, un giocatore per cui poter fare un sacrificio.

Sul francese c’è però da tempo l’interesse del Milan che lo ha messo in cima alla lista dei desideri. Occhio anche al PSG, pronto a riempirlo di soldi per portarlo nella capitale. Il Napoli però sarebbe pronto a inserirsi tra i due club in caso di addio improvviso di Osimhen: De Laurentiis potrebbe fare uno sgambetto al Milan.