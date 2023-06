È Zanoli la pedina di scambio per un super colpo, che affare con l’Atalanta

Di rientro dall’esperienza in prestito alla Sampdoria, Alessandro Zanoli potrebbe essere la carta per il super colpo dall’Atalanta

La stagione di Alessandro Zanoli è stata una delle più folli e paradossali dell’intera storia del calcio. Il giovane terzino ha infatti debuttato in quest’annata in Champions League, in maglia Napoli contro l’Ajax, in quel di Amsterdam. Poi, il primo breve utilizzo in Serie A in casa partenopea, prima di finire in prestito alla Sampdoria in lotta per non retrocedere. Per Zanoli è stato dunque exploit, con 2 reti e 2 assist messi a referto, in un campionato che lo ha visto finire in B da tesserato dei blucerchiati, nonché Campione d’Italia da tesserato del Napoli.

Con la discesa della Doria in B però, Zanoli farà senz’altro ritorno all’ombra del Vesuvio, al termine del prestito secco in terra ligure. Le aspettative sul giovane prodotto del vivaio partenopeo sono schizzate alle stelle, ora che più maturo tatticamente potrà fungere da riserva effettiva di capitan Di Lorenzo, senza più essere l’ultima spiaggia in caso di emergenza. Un possibile scenario di mercato porta il classe 2000 di Carpi lontano ancora una volta dal Napoli. Questa volta però a titolo definitivo.

Zanoli potrebbe partire, scambio con l’Atalanta all’orizzonte

Uno dei motivi scatenanti del prestito vissuto da Zanoli è senz’altro inerente alla poca esperienza del terzino ad alti livelli. A causa di un infortunio patito da Di Lorenzo nella stagione 2021/22, il giovane si ritrovò titolare in alcune importanti uscite del Napoli, dimostrando tanto talento ma soprattutto qualche lacuna in difesa.

Ecco dunque arrivare l’esperienza alla Sampdoria, ideale per far crescere il giocatore e a limare quei difetti mostrati in fase di non possesso. L’impiego di Zanoli da esterno di centrocampo, nel 3-5-2, potrebbe però aver scombussolato i piani azzurri, visto che i compiti del classe 2000 riguardavano prettamente l’aspetto del gioco.

Con l’arrivo di Rudi Garcia quindi, tale aspetto potrebbe notevolmente pesare sul futuro del giovane terzino. Questo a causa del gioco proposto dal francese, estremamente offensivo. Per questo è necessario, ai fini del corretto funzionamento della squadra, l’impiego di giocatori abili in entrambe le fasi. Di profili capaci di dare una mano in attacco ma anche di tornare repentinamente a ridosso della propria area di rigore, in caso di ribaltamento di fronte. Queste caratteristiche non sono però consone alle abilità di gioco di Zanoli, che potrebbe dunque essere ceduto.

Il Napoli potrebbe allora intavolare una trattativa con l’Atalanta, offrendo proprio il giovane esterno per arrivare a Joakim Maehle. Il danese ha spesso dimostrato in quel di Bergamo la propria abilità in entrambe le situazioni di gioco. I nerazzurri, dal proprio canto, potrebbero accettare in quanto un’operazione del genere terrebbe fede ai canoni di mercato adoperati dai bergamaschi negli ultimi anni.