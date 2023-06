25 milioni e addio Napoli: il bomber saluta gli azzurri

Il Napoli ha deciso il destino del suo giocatore, l’azzurro saluta il club: il bomber sarà ceduto per 25 milioni di euro

A due settimane dalla premiazione dello scudetto allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli ha ufficialmente presentato il nuovo allenatore Rudi Garcia. Il tecnico francese ha svolto la prima conferenza stampa nella magnifica location del Museo di Capodimonte e ha dimostrato di avere tanta fame e voglia di mettersi subito al lavoro.

Nella conferenza stampa di presentazione si è parlato anche di calciomercato con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha (in parte) blindato il bomber Victor Osimhen. Chi invece è pronto a salutare Napoli è Kim Min-jae, destinato al Bayern Monaco. Ma il difensore sudcoreano non sarà l’unico a partire in questa sessione di mercato.

Futuro ancora tutto da scrivere anche per Piotr Zielinski e Hirving Lozano, in scadenza di contratto tra un anno (giugno 2024) e con un rinnovo non proprio facile. Il motivo è da ritrovarsi nel limite del monte ingaggi (massimo 3,5 milioni a stagione) imposto da De Laurentiis l’anno scorso: Lozano e Zielinski dovrebbero ridimensionare il proprio stipendio per restare all’ombra del Vesuvio.

Mercato Napoli, Lozano verso l’addio

Proprio per questo motivo, il futuro del Chucky Lozano sembra essere sempre più lontano da Napoli. Mentre per Zielinski sembrano esserci stati già dei dialoghi tra agenti e società subito dopo la vittoria dello scudetto, non c’è stato nessun contatto sul fronte Lozano. Con l’apertura del mercato che incombe, l’attaccante messicano potrebbe cambiare squadra in questa estate.

Pagato 45 milioni complessivi per prelevarlo dal PSV Eindhoven nell’agosto del 2019, Lozano fu l’acquisto più oneroso della storia del Napoli, prima dell’arrivo di Victor Osimhen dal Lille per 75 milioni l’anno dopo. A quattro anni dall’acquisto, il club partenopeo non potrà certamente venderlo a quelle cifre, ma potrebbe lasciarlo andare per una cifra che si aggira sui 25 milioni di euro.

Infatti, in caso di mancato rinnovo, il Napoli non vorrà correre il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno e lo venderà in questa sessione di mercato al miglior offerente. Su di lui c’è da tempo l’interesse del West Ham, ma potrebbero arrivare anche altre offerte da altre squadre della Premier League. E così, dopo quattro anni, 155 presenze, 30 gol e 17 assist, Lozano potrebbe dover salutare Napoli in questa sessione di calciomercato.

Il Napoli si starebbe già muovendo per cercare un sostituto da affiancare a Matteo Politano sulla fascia destra. Tra i tanti nomi presenti sulla lista della squadra mercato c’è anche il classe ’99 kosovaro Edon Zhegrova, autore di 25 presenze e 4 gol con la maglia del Lille nell’ultima stagione.