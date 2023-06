Zielinski da pelle d’oca: canta in napoletano dal ritiro della Polonia – VIDEO

Siparietto tutto da vedere quello che ha visto protagonista il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, dal ritiro della Polonia: il numero 20 canticchia una canzone in napoletano.

Il suo futuro è ancora tutto da definire, ma Piotr Zielinski è indubbiamente una delle pedine chiave dello scacchiere azzurro. Lo è stato sotto la guida di Luciano Spalletti e, si spera, possa continuare a esserlo anche con Rudi Garcia.

Tutto dipende, però, dalla sua situazione contrattuale. Com’è ormai ben risaputo, il polacco ha ancora un altro anno di contratto e servirà un accordo per andare oltre il 2024. Al momento, non ci sono accordi di massima ma c’è la disponibilità quantomeno a parlarne.

Intanto, come ulteriore prova del legame che c’è tra il giocatore e la piazza, arrivano immagini direttamente dal ritiro della Polonia che fanno impazzire tutti i tifosi azzurri. Vediamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Video bellissimo di Zielinski dalla Polonia

Immagini meravigliose quelle che arrivano dal ritiro della Nazionale Polacca e che vedono protagonista il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski.

Il video, pubblicato da TVPSport, vede il numero 20 azzurro arrivare in campo per l’allenamento (in compagnia dell’esterno della Roma Zalewski, suo compagno in Nazionale), canticchiando una canzone in napoletano.

Si tratta di “Malatia“, canzone di Ciccio Merolla che in questi mesi sta letteralmente spopolando in città e che spesso è stata messa anche come sottofondo allo stadio Diego Armando Maradona in occasione dell’evento partita.

Di seguito, il video in questione che sta divenendo virale: