Udogie, l’agente esce allo scoperto: la rivelazione sul Napoli

Destiny Udogie è uno dei giocatori con il futuro più luminoso in Italia: classe 2002 e perno della fascia sinistra della Nazionale U21. In passato è piaciuto anche al Napoli.

Udogie è uno dei diamanti più brillanti del calcio italiano: se ne è accorto il Tottenham, che la scorsa estate ha deciso di acquistarlo per poi lasciarlo ancora una stagione all’Udinese per permettergli di crescere con più tranquillità prima di passare alla Premier League. Tanti i club italiani su di lui fino ad un anno fa: Inter, Milan, Juventus e anche il Napoli.

Le parole dell’agente di Udogie

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Stefano Antonelli, agente di Udogie, il quale ha parlato del futuro del suo assistito: “Futuro al Napoli per Udogie? Va al Tottenham che ha cambiato management e si è espresso già su Udogie. Sarebbe un giocatore da Napoli come lo sarebbe per la Roma o per l’Inter per esempio”.

“Piaceva a tutti, ma la trattativa dal punto di vista economico è sempre stata difficile. Andare al Tottenham è qualcosa di bellissimo e lui è felice di andare lì. Rimanere in Italia, però, era il primo obiettivo” ha continuato.