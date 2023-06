Sfida Napoli-Milan: piace il gioiello del Torino

Il calciomercato è già entrato nel vivo e il Napoli è pronto a cogliere tutte le opportunità che gli si presenteranno davanti, specialmente in caso di cessioni illustri.

L’indiziato numero uno a lasciare la Campania in questa sessione estiva di calciomercato è senza dubbio Kim Min-jae: sul difensore coreano c’è forte il Bayern Monaco. I bavaresi sono pronti a pagare la clausola per il centrale difensivo per regalarlo a Thomas Tuchel.

Sfida con il Milan per Schuurs

Il Napoli cerca l’erede di Kim Min-jae, pronto per diventare presto un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Tra i nomi più quotati i c’è quello di Perr Schuurs. Il gioiello del Torino, stando a quanto riferito da TuttoMercatoWeb è uno dei giocatori più richiesti a livello europeo. Su di lui infatti ci sono il Newcastle e il Liverpool.

In Serie A non piace solo al Napoli: il chief scout e nuovo responsabile del mercato del Milan, Geoffrey Moncada, è un suo grande fan e e proprio il club rossonero è intenzionato a inserirsi con forza nella trattativa.