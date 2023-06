Scozia-Georgia, tifosi preoccupati per Kvaratskhelia: il motivo

Riprende la partita di qualificazioni a Euro 2024 tra la Scozia e la Georgia: tifosi del Napoli preoccupati per Kvaratskhelia.

Ultima giornata di partite delle nazionali in questo mese di giugno: in serata si stanno disputando le gare di qualificazione a Euro 2024. Tra i giocatori del Napoli sono impegnati tre azzurri: Stanislav Lobotka in Liechtenstein-Slovacchia, Leo Ostigard in Norvegia-Cipro, Piotr Zielinski in Moldavia-Polonia e Khvicha Kvaratskhelia in Scozia-Georgia.

Proprio la partita del Gruppo A tra scozzesi e georgiani ha vissuto una storia tutta sua. La gara, iniziata alle ore 20:45 sotto una pioggia incessante che ha colpito la città di Glasgow per tutta la giornata, è stata sbloccata al 6′ minuto da Callum McGregor del Celtic, per poi essere interrotta per campo impraticabile.

Scozia-Georgia tornano in campo

Le due nazionali sono rimaste negli spogliatoi per oltre un’ora mentre gli addetti della manutenzione del campo cercavano con tutti i mezzi di rimuovere l’acqua dal terreno di gioco. Le operazioni sono state possibili solo quando la pioggia ha dato una tregua.

Dopo un lungo tira e molla durato praticamente un’ora e trentacinque minuti, il match è ripreso alle ore 22:35 e si è ripartiti dall’11° minuto. Il campo è comunque in condizioni non ottimali e molti tifosi del Napoli sono preoccupati per Kvaratskhelia: con un terreno di gioco in quelle condizioni, il rischio infortuni è più alto.

