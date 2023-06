FOTO – Rudi Garcia, c’è l’indizio su dove abiterà a Napoli

Rudi Garcia è ormai ufficialmente il nuovo tecnico del Napoli. Ieri l’ex Roma è stato presentato alla stampa al Real Bosco di Capodimonte.

L’allenatore partenopeo è ora alla ricerca di una nuova casa in città o in provincia per intraprendere la sua nuova esperienza italiana.

Rudi Garcia a Napoli, il tecnico cerca casa

Il gruppo Facebook Gruppo Tecnocasa Pozzuoli Arco Felice ha pubblicato due foto di Garcia assieme a due agenti immobiliari del gruppo. Molto probabilmente il tecnico francese abiterà nella zona di Pozzuoli-Arco Felice. Il nuovo allenatore, a quanto pare, è andato a visionare un appartamento tra Arco Felice e Lucrino. Molto più vicino al centro tecnico di Castel Volturno rispetto al centro di Napoli.

A Lucrino, tra l'altro, abita già Alex Meret, che vive in una villetta vicino al Lago.