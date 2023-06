Il Napoli fiuta il colpaccio del Real Madrid, che sgarbo alla Juve

Occasione di mercato per il Napoli, che fiuta il colpaccio di mercato dal Real Madrid: gli azzurri beffano anche la Juventus

Il Napoli è sempre attento per intercettare ogni occasione invitante di calciomercato, magari profili validi e di esperienza, a costi contenuti in termini di cartellino e ingaggio. Il club azzurro spesso ha abituato a colpi low cost che poi si sono rivelati indubbiamente importanti e chissà se non sarà lo stesso anche per quanto riguarda l’out di destra.

Il capitano Giovanni Di Lorenzo è intoccabile, ma il nodo che da tempo è all’attenzione della dirigenza riguarda proprio il suo sostituto. In questa stagione, gli azzurri si sono affidati prima ad Alessandro Zanoli, che spesso ha saputo mettersi in evidenza ma che ha ancora degli aspetti da migliorare, per poi puntare su Bartosz Bereszynski. Uno scambio, quello tra Napoli e Sampdoria, che ha sortito in parte gli effetti sperati. Da una parte, Zanoli ha avuto modo di giocare con più regolarità, mentre dall’altra Bereszynski è stato chiamato in causa poche volte, non rivelandosi all’altezza di Di Lorenzo.

Certo, essere all’altezza del leader dello spogliatoio azzurro, nonché uno dei terzini più forti d’Europa, non è semplice per tutti, ma è chiaro che il Napoli deve continuare a cercare la soluzione migliore per ovviare a questo problema. E l’ultima idea a tal riguardo arriva addirittura dal Real Madrid.

Occhi su Lucas Vazquez: è sfida alla Juve

Il nome è quello di Lucas Vazquez, esterno di proprietà del Real Madrid e che può vantare una grande esperienza in campo internazionale con una maglia così pesante come quella dei Blancos.

Il suo profilo è ritenuto allettante in quanto Vazquez è capace di ricoprire praticamente tutti i ruoli della fascia destra: dalla difesa fino ad arrivare a un tridente offensivo. Ma la sua versatilità lo ha portato spesso a giocare anche sull’out mancino, qualità che ne fa di lui uno dei nomi più appetibili in vista della sessione estiva di calciomercato.

L’ingaggio che lo lega al Real Madrid in questo suo ultimo anno di contratto (scadenza, dunque, nel giugno del 2024) è importante, visto che il calciatore percepisce ben 5,5 milioni di euro annui: aspetto di non poco conto per chiunque voglia avvicinarsi all’esterno. Occhio, però, anche alla concorrenza della Juventus, che ormai da tempo lo osserva. Ma il Napoli, seppur da lontano, osserva e spera che possa aprirsi un varco in cui inserirsi per poter fare sul serio.