Dal Napoli al Marsiglia, l’allenatore ha ormai deciso

Da Napoli a Marsiglia, oltre al calciomercato dei giocatori si muove anche quello degli allenatori: è valzer delle panchine.

Galtier, dal Napoli al Marsiglia

Christophe Galtier potrebbe essere l’uomo della ripartenza dell’Olympique Marsiglia. Dopo l’addio di Igor Tudor di qualche settimana fa, il tecnico del Paris Saint Germain potrebbe diventare il nuovo allenatore marsigliese. Attualmente il mister francese sta continuando a trattare la risoluzione con il PSG. Galtier è il primo candidato per il posto al Velodrome. In lizza anche Marcelo Gallardo e Paulo Fonseca, che sembrano al momento più sullo sfondo.

Dopo il grande interesse del Napoli, si aprono quindi nuove strade per il tecnico francese. Prima dell’ufficialità di Rudi Garcia Galtier sembrava in pole per prendere il posto di Luciano Spalletti. E ora sembra ormai ad un passo dal prendere invece il posto di Tudor.