Sostituto Kim, indizio dalla Germania: c’entra De Laurentiis

Per un Kim Minjae pronto a firmare con il Bayern Monaco, c’è un altro calciatore che si avvicina al Napoli: l’indizio arriva direttamente dalla Germania.

Non è ormai più un mistero: Kim Minjae è pronto a dire addio al Napoli dopo appena una stagione in azzurro. Fin troppo invitante la clausola rescissoria (alla luce di quanto dimostrato, dal valore irrisorio) per un club come il Bayern Monaco, che è pronto ad affiancarlo all’ex Juventus Matthijs de Ligt per formare una delle coppie difensive, sulla carta, più forti.

Una notizia che sicuramente non fa piacere ai tifosi azzurri, che avevo trovato nel difensore sud-coreano un vero e proprio beniamino, oltre che un calciatore di assoluto livello che non ha fatto rimpiangere un certo Kalidou Koulibaly.

Il pericolo di un addio si annusa già tempo, compreso dalla dirigenza partenopea: sono diversi i nomi accostati al club azzurro in queste settimane, anche se al momento non ci sono affondi decisivi per alcun profilo. Non mancano, però, i nomi a sorpresa: uno arriva proprio dalla Bundesliga e, a tal riguardo, arrivano conferme in queste ore dalla stessa Germania. Un colpo come quello che si vocifera in terra tedesca avrebbe sicuramente del sorprendente: ecco di chi si tratta.

Conferme su Itakura: la notizia dalla Germania

Tra i nomi accostati al Napoli per la sostituzione di Kim Minjae porta, anche in questo caso, alla Germania: si tratta di Ko Itakura, difensore di proprietà del Borussia Monchengladbach.

A riferirlo è il quotidiano tedesco BILD, secondo cui il club azzurro sta valutando con attenzione il suo nome per sostituire Kim che, come detto, è a un centimetro dal Bayern Monaco.

Si tratta sicuramente di un profilo sorprendente, ma che trova riscontro anche in un indizio lanciato di recente proprio dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, infatti, ha dichiarato di gradire eventuali affari con calciatori asiatici e/o americani: operazioni che, qualora andassero in porto, aiuterebbero il brand Napoli di espandersi ulteriormente.