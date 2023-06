Premio scudetto, De Laurentiis l’ha già pagato: quanto ha guadagnato ciascun calciatore del Napoli

Grande trionfo per il Napoli che ha conquistato il terzo scudetto della propria storia, De Laurentiis ha pagato il premio: sapete quanto ha guadagnato ogni calciatore?

Un successo atteso da 33 anni dai tifosi, che finalmente hanno potuto festeggiare il terzo scudetto della storia del Napoli. Un vero e proprio trionfo che ha visto tutta la rosa azzurra protagonista, oltre allo staff tecnico e alla dirigenza.

E quando si arriva a una vittoria tanto importante è consuetudine – da parte della società – riconoscere a tutti i calciatori un premio in denaro. Ed è questo che Aurelio De Laurentiis ha promesso a capitan Di Lorenzo in un incontro avvenuto prima della fine del campionato.

Premio scudetto, quanto hanno ricevuto i calciatori del Napoli?

Promessa mantenuta. Già, perché stando a quanto raccolto da SpazioNapoli, il presidente partenopeo ha provveduto a pagare tutti i premi scudetto ai calciatori della squadra.

Si tratta di un esborso importante ma meritato per i giocatori. A testa ognuno ha ricevuto circa 150mila euro netti che, moltiplicato per i 27 calciatori della squadra del Napoli, fanno oltre 4 milioni di euro. Una cifra che ovviamente per la società è doppia (a causa della tassazione, ndr) e che quindi ha raggiunto gli 8 milioni di euro lordi.

Un premio scudetto importante, ma che il Napoli e il presidente De Laurentiis hanno pagato volentieri. Un riconoscimento alla grande stagione della squadra, che già pensa ai prossimi traguardi da raggiungere e trofei da vincere.

Pasquale Giacometti