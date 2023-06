La sorpresa della Serie A per Garcia: Napoli, colpo inaspettato

Garcia approda sulla panchina del Napoli, e subito De Laurentiis è pronto a fargli un regalo inaspettato sul calciomercato: arriva dalla Serie A

Il Napoli è già al lavoro per rinforzare la propria rosa per la prossima stagione. Una volta scelto l’allenatore, adesso la società partenopea deve metterlo nelle condizione di rendere al meglio, compensando le eventuali partenze. Ma dopo un’annata eccezionale come quest’ultima che si è appena conclusa, De Laurentiis in primis vuole investire per fare un Napoli ancora più forte. E nel mirino c’è un giocatore importante dell’ultimo campionato di Serie A.

Le strategie di mercato del Napoli, com’è noto, sono orientate principalmente alla sostenibilità economica, sia guardando al cartellino sia, ancor di più, agli ingaggi. D’altro canto, però, la conquista dello scudetto richiede uno sforzo nel mantenere alto il livello della squadra e non deludere i tifosi. Un equilibrio non semplice da trovare e mantenere, soprattutto in un momento in cui il Napoli sta anche cambiando direttore sportivo, con il sempre più probabile addio di Giuntoli.

Nel frattempo, la scelta di Rudi Garcia per la panchina mette De Laurentiis nelle condizioni di non dover fare grossi stravolgimenti nella rosa. Il tecnico francese segue principi di gioco molto simili a quelli di Spalletti e ha spesso adottato in carriera il suo stesso 4-3-3. Qualche richiesta potrebbe arrivare, però, in attacco, dove l’ex allenatore della Roma è abituato a giocare con ali o seconde punte molto offensive. Kvaratskhelia potrebbe sposarsi alla perfezione con questo sistema, ma servirà qualche aggiunta.

De Laurentiis vuol far brillare l’attacco del Napoli di Garcia: arriva l’attaccante dalla rivale

Proprio per questo motivo il patron del Napoli sta valutando l’acquisto, non proprio in sconto, di un attaccante con queste caratteristiche di rapidità, tecnica e pericolosità offensiva. Un giocatore che conosce la Serie A abbastanza bene, è ancora giovane, ed è reduce da una stagione molto positiva nel nostro campionato. Stiamo parlando del nigeriano Ademola Lookman dell’Atalanta, che ha realizzato 15 gol e 8 assist nell’ultimo torneo di Serie A con la squadra di Gasperini.

La duttilità nei ruoli offensivi dell’ex RB Lipsia è l’aspetto più allettante per il Napoli. Lookman può giocare da ala, sia a destra che a sinistra, ma anche da trequartista e da seconda punta. Il suo inserimento nel Napoli avrebbe un potenziale enorme per Rudi Garcia, e lo stesso giocatore sarebbe interessato al trasferimento. Da stabilire solamente la spesa per il suo cartellino: De Laurentiis potrebbe dover sborsare almeno 30 milioni di euro.