Idea in casa Milan, il Napoli prova lo scippo ai rossoneri

Il Napoli è alla ricerca di colpi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L’ultima intrigante idea arriva dal Milan: gli azzurri meditano sull’acquisto che sarebbe sorprendente

Un campionato a dir poco dominato non può far cullare sugli allori il Napoli, che è chiamato a rinforzarsi sul mercato e a sostituire gli eventuali partenti con pedine altrettanto valide. Garanzie che con ogni probabilità avrà avuto anche il nuovo tecnico Rudi Garcia, consapevole a sua volta di poter continuare un percorso intrapreso sotto la guida del suo collega Luciano Spalletti.

Uno dei principali elementi della rosa a disposizione del club partenopeo è senza dubbio Kim Minjae: il sudcoreano ex Fenerbahce, però, è a un centimetro dall’accasarsi al Bayern Monaco, che lo attende per metterlo in coppia con l’ex Juventus Matthijs de Ligt. Un’offerta irrinunciabile per lui: ben dieci milioni di euro annui d’ingaggio, oltre che la garanzia di poter competere ad alti livelli con continuità.

Non una bella notizia per i tifosi azzurri, destinati a perdere un vero e proprio beniamino e che, a questo punto, si aspettano un segnale importante dalla società di Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri sono già alla ricerca del suo sostituto e l’ultimo nome che balza in queste ore è un profilo che potrebbe intrigare e non poco la piazza: la possibilità di poter strappare un giocatore a una rivale come il Milan può essere, per l’appunto, un’idea a dir poco stuzzicante.

Colpo in difesa: riflettori su Kalulu

Pierre Kalulu è l’ultima idea che la dirigenza del Napoli sta valutando per sostituire Kim Minjae che, come accennato poc’anzi, è destinato al campionato tedesco.

Il difensore francese, che sarà impegnato con la Francia Under 21 agli Europei di categoria, si è contraddistinto nella sua esperienza in rossonero ed è alla ricerca di continuità per confermarsi come uno dei profili più interessanti in prospettiva futura. Classe 2000, il centrale transalpino ha dimostrato di essere già pronto per grandi palcoscenici ma è chiaro che l’esplosione in rossonero di Malick Thiaw toglie a lui una buona porzione di spazio.

Kalulu è uno dei nomi tenuti sott’osservazione dai partenopei, allettati dal fatto di potersi accaparrare un calciatore dall’indubbio valore, capace anche di adattarsi a diversi contesti di gioco. Che sia nella difesa a quattro piuttosto che in una linea di tre; da difensore centrale ma anche come terzino.

Non c’è dubbio che Rudi Garcia, suo connazionale, lo terrà d’occhio anche nei prossimi impegni con la Francia Under 21, dove il rossonero cercherà di confermare ancora una volta le impressioni positive su di lui. Dopo di che, è chiaro che tra il ragazzo e il Milan dovrà esserci un chiarimento circa le intenzioni future: il Napoli, così come altre squadre, attende alla finestra.