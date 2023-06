Già scelto il dopo Meret: il Napoli blinda la porta

Meret potrebbe dire addio al Napoli al termine della prossima stagione. In attesa di quel che sarà il futuro, la società partenopea corre dunque ai ripari blindando la porta per i prossimi anni

La stagione appena vissuta dal Napoli e dai propri tifosi è stata assolutamente meravigliosa e senza precedente alcuno nel corso della storia. Uno Scudetto all’ombra del Vesuvio non giungeva ormai da 33 anni e, tramite un campionato così dominato, non vi era invece mai arrivato. Tante le sorprese stagionali assaporate dai partenopei, dall’esplosione di Kvaratskhelia all’impenetrabilità di Kim, fino ad arrivare alla rinascita di Meret.

Il portiere di Udine è stato protagonista di un’annata straordinaria, mettendo a tacere le critiche sul proprio conto. Ben 16 sono infatti i clean sheet portati a referto dall’ex Spal, a fronte di 34 partite giocate in campionato e solo 24 gol subiti. Numeri da capogiro, che sono valsi a Meret la conferma nonché una trattativa avviata per il rinnovo del proprio contratto. Benché quest’ultima stia procedendo a rilento, non dovrebbero esserci dubbi sulla riuscita, nonostante ciò il soggiorno in quel di Napoli del portiere potrebbe non durare a lungo. Gli azzurri sono quindi già corsi al riparo, e l’opzione scalda i cuori di tutti i tifosi.

Possibile addio Meret, per il Napoli c’è Caprile

Essendo la carriera di Meret caratterizzata da alti e bassi, il Napoli potrebbe pensare di cedere il classe ’97 nelle prossime sessioni di mercato. Questo per monetizzare quanto più possibile sul portiere, approfittando delle ottime prestazioni recenti. Per l’annata 2023/24 la porta di casa Napoli dovrebbe restare saldamente in mano al friulano, che potrebbe dunque dire addio a luglio 2024, quando le primavere saranno 27. Fortuna però vuole che gli azzurri abbiano già un piano consolidato per ovviare ad un’eventuale partenza del numero 1.

Trattasi di Elia Caprile, portiere classe 2001 di proprietà del Bari, l’altra squadra sotto il controllo della famiglia De Laurentiis. Originario di Verona, l’estremo difensore dei “galletti” ha collezionato 37 presenze in Serie B quest’anno, subento sole 33 reti e mantenendo la porta inviolata in ben 14 occasioni. Dopo aver sfiorato la promozione in A, sfumata solo al 94′ della sfida decisiva contro il Cagliari, Caprile potrebbe svolgere un ulteriore anno di gavetta in Puglia, prima di essere promosso da Aurelio De Laurentiis in persona a portiere titolare del Napoli. Chiaro ovviamente che i partenopei avrebbero una corsia preferenziale sul talentino, valutato circa 5 milioni ma il cui prezzo potrebbe abbassarsi diventando a tutti gli effetti un affare di famiglia.