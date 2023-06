Dia e Beto nel mirino del Napoli: il valore e la scadenza della loro clausola rescissoria

Dia e Beto sono due dei centravanti seguiti dal Napoli per il post Osimhen: quanto costerebbe il loro acquisto pagando la clausola rescissoria?

Si appresta a cominciare la nuova era targata Rudi Garcia al Napoli. Il tecnico francese conta di tenere quanti più calciatori possibili dell’attuale rosa anche il prossimo anno, con ovviamente occhio particolare ai big della formazione azzurra. Tra questi c’è Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A con 26 reti.

Trattenere il nigeriano farebbe tutta la differenza del mondo, ma la società è consapevole che dinnanzi a offerte faraoniche da 150 milioni potrebbe fare ben poco. Ecco perché il club azzurro – riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport – sta già monitorando alcuni profili di centravanti che possano raccogliere l’eredità di Osimhen. Tra questi ci sono Dia e Beto, entrambi reduci da una buona stagione in Serie A e acquistabili tramite clausola rescissoria. Ecco quanto evidenziato:

Sono venute fuori le chiacchierate con la Salernitana per Boulaye Dia e con l’Udinese per Beto. Entrambi blindati da una clausola rescissoria: quella del senegalese è di 25 milioni di euro ed è valida fino al 15 luglio; quella del portoghese, invece, è di 30 milioni e non ha scadenze o termini. Sullo sfondo, poi, c’è il gioiello dell’Atalanta: Rasmus Hojlund, il danese che piace tanto anche in Premier. Proprio allo United. Che un centravanti, in questa fase, lo vuole davvero. E anche forte.