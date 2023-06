Il designatore Rocchi saluta Garcia con una battuta sul violino: tifosi perplessi

Particolare battuta di bentornato del designatore degli arbitri di Serie A, Gianluca Rocchi, a Rudi Garcia: la battuta non è piaciuta ai tifosi del Napoli.

Rudi Garcia è tornato in Italia, dopo gli anni passati alla Roma. Il tecnico francese ha lasciato un ottimo ricordo nel calcio italiano, non solo per i risultati, ma anche per il tipo di comunicazione utilizzata. Dalle battute o le frasi ad effetto nel corso delle conferenze stampa o le interviste, ma anche per un gesto rimasto nella mente dei tifosi di tutti Italia: quando a bordo campo mimò di suonare il violino come segno di protesta per una decisione arbitrale non condivisa.

Rocchi saluta Rudi Garcia: “Con il VAR non avrebbe fatto il gesto del violino”

Ebbene tra i tanti che hanno voluto salutare il ritorno di Garcia in Italia c’è anche il designatore degli arbitri di Serie A, Gianluca Rocchi, che ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1 si è così espresso sul nuovo allenatore del Napoli:

Se avessi avuto la tecnologia disponibile oggi probabilmente non ci sarebbe stato nemmeno il violino di Garcia, perché avrei avuto molta più facilità a risolvere alcuni problemi. È una di quelle partite in cui rimpiango di non aver avuto la tecnologia, altrimenti oggi parleremmo di un’altra storia.

Battute a parte, Rocchi ha poi dato il bentornato a Rudi Garcia: