Addio Napoli, accordo vicinissimo: si trasferisce al Milan

Sfuma un vecchio obiettivo del Napoli: il centrocampista ha preso una decisione per il suo futuro e si trasferirà al Milan di Stefano Pioli

Il mercato del Napoli, dopo l’ufficialità di Rudi Garcia come nuovo allenatore, inizia pian piano a muoversi verso le richieste del tecnico. Simeone è stato ufficialmente riscattato dall’Hellas Verona diventando a tutti gli effetti un giocatore partenopeo. Kim sembra invece in uscita: il Bayern Monaco sembra avere tutta l’intenzione di pagare la ricca clausola che protegge il difensore. Nel frattempo però, è sfumato un vecchio pallino della dirigenza partenopea.

Martedì Daichi Kamada giocherà l’amichevole della sua Nazionale con il Perù, per poi immergersi completamente nella sua nuova avventura in rossonero. I nuovi responsabili del mercato del Milan, Furlani e Moncada, sono a lavoro per definire gli ultimissimi dettagli dell’accordo che ormai è stato raggiunto da giorni. Entro fine mese il trequartista giapponese farà le visite mediche di rito per poi firmare con il Milan. L’ormai ex Eintracht, svincolatosi dal club di Bundesliga, firmerà un quadriennale fino al 2027 a 3 milioni di euro netti a stagione.

Niente Kamada per il Napoli, le alternative

Su Kamada era noto anche l‘interesse del Napoli. Un interesse certificato anche dal presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis che, nel corso di un’intervista concessa a Fabio Fazio a Che Tempo Che fa, aveva rivelato che il suo club stava pensando di investire anche su calciatori giapponesi.

Queste dichiarazioni avevano fatto pensare che il trequartista dell’Eintracht Francoforte rappresentasse un obiettivo reale del club. Il giapponese era stato avversario dei partenopei durante gli ottavi di Champions League giocati vinti contro la compagine tedesca. Kamada però ha scelto il Milan e quindi il Napoli è pronto a puntare su nuovi obiettivi. Uno su tutti sembra essere Tommaso Baldanzi dell’Empoli, da tempo nel mirino degli azzurri e protagonista del recente mondiale Under 20 della nazionale italiana. Il giovane classe 2003 piace agli azzurri, che vuole continuare con la linea verde sul mercato.

Il club toscano chiede almeno 15 milioni di euro per il suo gioiellino ma i rapporti tra le due società sono ottimi e il calciatore è visto come un ottimo colpo in prospettiva dal presidente De Laurentiis. Il patron toscano Corsi vorrebbe tenere il 19enne talento almeno per un’altra stagione ma non è detto che, davanti alla proposta economica giusta, non possa dare il via libera alla cessione. Niente Kamada, il nuovo Napoli può parlare ‘italiano’ con Baldanzi.