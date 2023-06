Addio al Napoli? L’agente avverte tutti: “Su di lui tante squadre, parleremo con Garcia”

Il Napoli potrebbe fare a meno di uno dei protagonisti della stagione appena conclusa: ad ammetterlo è stato lo stesso agente dell’azzurro, confessando in diretta l’interesse di altri club.

Le attenzioni in casa Napoli sono volte, oltre che alle operazioni in entrate, anche a quelle che possono gli affari in uscita. C’è poco interesse da parte del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis di vendere le pedine dell’organico a propria disposizione, ma è chiaro che ogni volontà dipende anche dal pensiero dei diretti interessati.

Basti pensare a quanto sta succedendo con Kim Minjae: il difensore sudcoreano, arrivato appena la scorsa estate dal Fenerbahce, è pronto a dire addio agli azzurri. Ad aspettarlo è il Bayern Monaco che è pronto a pagare la clausola rescissoria che si attiverà tra il 1° luglio e che sarà valida per le due settimane a seguire.

Chi altro potrebbe lasciare il Napoli in estate? C’è un altro calciatore che potrebbe voler approdare in altri lidi per cercare più minuti e spazio, così come ammesso dal suo stesso procuratore in diretta.

Futuro in bilico per Zerbin: parla l’agente

Si tratta, nel dettaglio, di Alessio Zerbin. La sua stagione è stata comunque sufficiente e non ha deluso i tifosi quando è stato chiamato in causa da Luciano Spalletti, ma non è escluso che voglia cambiare aria per trovare maggiore spazio.

A parlarne è stato l’agente dell’ex Frosinone, Giulio Marinelli, che ai microfoni di Radio CRC ha fatto il punto della situazione in merito alle prospettive future del suo assistito. “Questa stagione vogliamo e vorremmo che non finisse mai, è stata bellissima da vivere. Ma con la posizione di Giuntoli che è in dubbio e con il cambio allenatore si deve pensare al futuro in casa azzurra”, ha ammesso il procuratore nel corso del suo intervento in diretta, precisando inoltre che “i dubbi non ci sono circa la validità del progetto tecnico”.

Riguardo il futuro di Zerbin ha invece dichiarato: “Dovremo parlare col nuovo tecnico e chi assumerà la direzione sportiva per scegliere il percorso migliore e far continuare a crescere Zerbin. È chiaro che lui piace fortunatamente a molte squadre che lo cercavano l’estate scorsa e a gennaio e terremo conto di questi interessamenti, ma lo faremo insieme al Napoli”.

Su un possibile ritorno al Frosinone, ha frenato così: “È prematuro parlare di altre squadre. Ripeto, dobbiamo parlarne con il nuovo allenatore e con il nuovo direttore sportivo, ma Alessio non ha nessuna fretta di lasciare Napoli”.