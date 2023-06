L’ex Milan per Rudi Garcia: rossoneri traditi

Dopo l’annuncio di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli, si parte con il mercato: il tecnico francese potrebbe chiedere l’acquisto di uno dei suoi pupilli

E alla fine è arrivato, come quella visita inaspettata di un parente lontano, a placare gli animi alle pendici del Vesuvio. Rudi Garcia è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, come da annuncio personale di uno scatenato De Laurentiis. Smentita dunque anche quella prima pagina dell’Equipe, che dava sì un francese in pole per la panchina azzurra, ma quello sbagliato (Galtier). Confermate invece le famose voci inerenti alla cena fra neo tecnico e patron dei partenopei, che ci ha tenuto a precisare come tale scelta sia figlia di 10 ottimi giorni di frequentazione tra due.

Tutto bello, tutto molto accattivante, ma adesso è tempo di pensare al calciomercato. Quello stesso mercato in stallo a causa della mancanza di un tecnico e che ora può finalmente partire. Garcia d’altro canto è un allenatore capace, dalle qualità di gioco elevate ed artefice di veri e propri miracoli sportivi nelle sue avventure passate. “Doublete” nazionale con il Lille, record di punti sulla panchina della Roma, finale di Europa League raggiunta con il Marsiglia (occhio ad Anguissa in questo caso) ed infine semifinale di Champions con il Lione.

Ci sono dunque delle esigenze da soddisfare e qualcuno maliziosamente ha già dato qualche segnale di credenza divina. L’annuncio ufficiale del Napoli in merito a Garcia è infatti arrivato in contemporanea alla rete del vantaggio della Spagna sull’Italia, in Nations League. Marcatore? Yeremy Pino, proprio quel Pino accostato più volte agli azzurri in cerca di un top sulla destra. “Se questo non è un segno allora cosa dev’essere” ha pensato qualcuno, ma tralasciando un attimo la piega più divina della vicenda è ora di concentrarsi sul concreto. Per questo occhio ad uno dei pupilli per eccellenza di Rudi Garcia, già allenato dal francese in tuta Olympique Lyon.

Paquetà in orbita Napoli, è un pupillo di Garcia

Classe ’97 e fresco vincitore della Conference League con il West Ham, Lucas Paquetà rappresenta il talento spensierato tipico del calcio brasiliano. Movimenti fluidi e un fare da funambolo e ballerino sono infatti le principali caratteristiche del giocatore verdeoro. Con un passato in Italia al Milan, il nome di Paquetà non fatica dunque ad accostarsi al nuovo Napoli di Rudi Garcia. La versione migliore del centrocampista la si è difatti assaporata grazie al coach di Nemours, quando a fine campionato le statistiche segnavano 30 partite, 9 gol e 5 assist.

Dal canto suo il Napoli starebbe cercando di piazzare il colpo a centrocampo, complici i dubbi su Zielinski e l’addio di Ndombelé. Con Paquetà, gli azzurri sfrutterebbero quindi il forte legame giocatore-allenatore, ovviando anche ai problemi di ruolo. Trequartista di nascita, il brasiliano ha avuto modo di sperimentarsi come mezz’ala proprio sotto richiesta di Garcia, ed i risultati li abbiamo già toccati con mano. Insomma un sogno che sa più di premonizione, con i due protagonisti del racconto che potrebbero ritrovarsi ai piedi del golfo.