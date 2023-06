Kvaratskhelia a secco di gol, il georgiano rivela: “Sono un po’ stanco”

Khvicha Kvaratskhelia ha parlato in mixed zone al termine del match di qualificazione a Euro 2024 tra la sua Georgia e il Cipro.

La stagione appena terminata è stata tra le più lunghe mai trascorse. Cominciata agli inizi di agosto, i campionati e le coppe internazionali si sono concluse a giugno. Quasi dieci mesi di calcio dovuti al Mondiale in Qatar che ha interrotto le competizioni dei club per quasi due mesi (novembre e dicembre).

Come se non bastasse, molti giocatori sono ancora impegnati in partite con le proprie nazionali. Infatti, a giugno si stanno disputando le gare di qualificazione a Euro 2024 (per quanto riguarda l’Europa) e tra queste nazionali è presente anche la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia sincero: “Stagione lunga, sono un po’ stanco”

Il talento georgiano, che nei giorni scorsi ha rinunciato all’Europeo Under 21 che si terrà proprio in Georgia (e Romania), ha disputato ieri la sua 47esima partita stagionale nel match vinto dalla sua nazionale contro il Cipro per 2-1. Kvara ha messo in mostra tutte le sue qualità, disputando una partita eccellente, ma senza trovare la rete, che manca ormai dallo scorso 19 marzo (Torino-Napoli 0-4).

Kvara è stato intervistato in mixed zone da “Geo Team” al termine del match e ha ammesso di essere un po’ stanco dopo aver disputato così tante partite.